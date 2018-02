Transfert de lâ€™ambassade amÃ©ricaine Ã  El-Qods : La Ligue arabe condamne le plan de Trump

La Ligue arabe a condamné fermement samedi la récente décision du président américain, Donald Trump, de transférer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Al Qods à la mi-mai.

«La décision des Etats-Unis est un nouveau et dangereux épisode d'une série de provocations et de décisions erronées qui ont été prises par l'administration américaine depuis la fin de décembre dernier», a indiqué samedi le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, dans un communiqué.

Le Département d'Etat américain a annoncé vendredi la décision de transférer en mai l'ambassade américaine de Tel Aviv à la ville sainte d'Al Qods, considérée comme capitale d'Israël par Donald Trump. «Cette décision va mettre fin au dernier espoir de paix et de coexistence entre les Palestiniens et les Israéliens», a indiqué le secrétaire général.

«Les Etats arabes sont déterminés à faire face à toutes les répercussions négatives de cette décision et travailler pour s'assurer qu'aucun pays ne répète cette décision à l'avenir, de sorte que les Etats-Unis restent isolés et inefficaces», a souligné le chef de la Ligue arabe. Le 21 décembre 2017, deux semaines après la reconnaissance par Trump d'Al Qods comme capitale israélienne, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution affirmant que toute décision et action qui prétend changer le caractère, le statut ou la composition démographique d'Al Qods est «nulle et non avenue» et «n'a pas d'effet légal».