Syrie : La trÃªve humanitaire adoptÃ©e Ã  lâ€™ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution réclamant «sans délai» un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie. Le texte adopté samedi, maintes fois amendé, «réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins trente jours consécutifs en Syrie, pour une pause humanitaire durable».

L’objectif est «de permettre la livraison régulière d'aide humanitaire, de services et l'évacuation médicale des malades et blessés les plus graves». «Ce n'est pas un accord de paix sur la Syrie, le texte est purement humanitaire», a souligné l'ambassadeur suédois, Olof Skoog, co-signataire avec son homologue koweïtien de ce texte qui a nécessité plus de quinze jours de négociations pour obtenir un assentiment de la Russie. Des exclusions au cessez-le-feu pour les combats contre divers groupes terroristes sont prévues. Le respect du cessez-le-feu risque par conséquent d'être aléatoire.

Tôt hier, l'Elysée a annoncé que le président, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, s'entretiendront dans la journée avec le président russe, Vladimir Poutine, de l'application de la trève, prévenant qu'ils seront «extrêmement vigilants sur sa mise en oeuvre concrète». Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé que le cessez-le feu soit appliqué «immédiatement».

Le Conseil a prévu de se réunir à nouveau sur ce sujet dans quinze jours. Par ailleurs, la résolution «appelle à la levée immédiate des sièges de zones habitées dont la Ghouta orientale, Yarmouk, Foua et Kefraya».

Par le passé, plusieurs trêves temporaires ont été adoptées en Syrie. Leur entrée en vigueur et leur respect par les belligérants peuvent parfois prendre du temps et finissent souvent par voler en éclats. Dans cette enclave, l'annonce du Conseil de sécurité laisse de marbre. «Plus d'une fois on a entendu ces conditions : l'entrée des aides et l'arrêt des bombardements, car on est une zone de désescalade, mais tous les jours l'aviation frappait et tous les jours il y avait des morts». Ces deux dernières semaines, aucun membre du Conseil de sécurité n'avait pris d'initiative pour tenter de mettre un terme à

l'«enfer sur Terre», selon les termes du patron de l'ONU, Antonio Guterres.

Le scénario dans la Ghouta s'était déjà déroulé dans plusieurs régions dont Alep en 2016, écrasée par des bombardements et un siège pour forcer les terroristes à déposer les armes. Le représentant syrien à l'ONU, Bachar Jaafari, a réitéré jeudi la position de la Syrie, déterminé à reprendre coûte que coûte l'ensemble du pays. «Oui, la Ghouta orientale deviendra un nouvel Alep», a-t-il martelé.

R. I.