Proclamation de la RASD : nouvelle stratÃ©gie de rÃ©sistance

Les festivités célébrant le 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ont débuté dimanche à Smara dans les camps des réfugiés, à travers l'organisation d'une Conférence internationale sur «la résistance civile, pacifique contre l'occupation marocaine». L'évènement, auquel participent une cinquantaine d'organisations sahraouies et étrangères, vise principalement à définir «une nouvelle stratégie de résistance civile et pacifique afin d'arracher le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance». L'autre particularité de ces assises est la participation «historique» d'une centaine de militants des droits de l'Homme et des experts qui —selon les organisateurs— prépareront une campagne de paix efficace et globale, basée sur une vision commune de toutes les organisations solidaires du peuple sahraoui, permettant le renforcement et l'organisation du mouvement de solidarité entre le peuple sahraoui et les acteurs internationaux. Les travaux prévus sur trois jours verront la tenue de conférences et ateliers de travail, qui déboucheront, a-t-on indiqué, sur la préparation d'«un plan d'action commun visant à activer une résistance civile et pacifique contre l'occupation marocaine», avec la contribution d'experts venus du monde entier dont ceux de la Palestine, d'Afrique du Sud, de Suède, de Suisse, d'Espagne et d'autres pays.



Soutien à la résistance sur fond d’efforts pour le règlement



Selon le programme établi, les participants passeront en revue avec les Sahraouis les expériences et les connaissances cumulées, notamment en ce qui concerne les conditions du succès de la résistance civile et pacifique, telle que la lutte palestinienne ou la stratégie appliquée contre le régime d'Apartheid en Afrique du Sud. Le 42e anniversaire de la proclamation de la RASD est célébré à un moment où les actions diplomatiques s'intensifient pour le règlement du conflit du Sahara occidental et la relance du processus de négociations entre le Front Polisario et le Maroc. L'ONU est l'Union africaine avaient appelé les deux parties au conflit à tenir des concertations bilatérales, en application des décisions du Conseil de sécurité. Ces actions témoignent de la grande préoccupation et de l'intérêt que porte la communauté internationale pour garantir les droits du peuple sahraoui et de sa souveraineté sur son territoire. Les Sahraouis, dont ceux ayant contribué à poser, un 27 février 1976, le jalon constitutif de l’Etat sahraoui, commémorent cet anniversaire avec fierté et dignité, d’autant plus que la proclamation de la République sahraouie par le Front Polisario, à Bir Lahlou (territoires libérés), est intervenue au lendemain du départ du dernier soldat espagnol du territoire sahraoui et le début de la nouvelle guerre de libération contre l'occupant marocain. Une guerre soldée par la signature d’un accord de cessez-le-feu sur la base d’un plan de règlement pacifique afro-onusien. Après la proclamation de la République sahraouie, le premier gouvernement sahraoui avait été installé le 5 mars 1976 à Bir Lahlou, en dépit du manque de moyens et de l’exode de milliers de personnes ayant fui l'invasion marocaine de leurs terres. La RASD ne cesse depuis de réaliser des succès sur la scène internationale et attire les adhésions multiples à sa cause juste. Le Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique, est occupé par le Maroc depuis 1975 avec le soutien de la France. En 1966, il a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes donc, éligible à l'application de la résolution onusienne 1514 pour l'indépendance des pays et peuples colonisés.