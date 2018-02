Protestation contre la tenue du Forum de Crans-Montana : Dakhla est une ville sahraouie occupÃ©e

La présidente de la Plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental, Aline Pailler, a adressé un courrier au président du Forum Crans Montana dans lequel elle proteste contre la tenue du forum le mois prochain à Dakhla, ville occupée du Sahara occidental. «En mars 2017, vous avez maintenu la tenue du Forum Crans Montana à Dakhla malgré les mises en garde émanant de l'Union africaine, de gouvernements et de nombreuses associations.

En 2018, vous persistez en décidant d'organiser le prochain du 15 au 20 mars à Dakhla. La ville de Dakhla ne relève pas de la souveraineté marocaine vu qu'elle est située sur le territoire du Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975», a souligné cette ex-députée européenne dans sa lettre, dont une copie reçue par l'APS. Pour elle, organiser une conférence dans cette ville constitue une «grave violation» du droit international et «engage donc votre responsabilité civile et pénale», rappelant que le Maroc est une «puissance occupante» qui «ne dispose d’aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental comme l'a précisé la Cour internationale de justice de La Haye en octobre 1975». «Cet avis a été confirmé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne le 21 décembre 2016 qui souligne que le Maroc et le Sahara occidental sont deux entités distinctes», a-t-elle ajouté, affirmant que le pouvoir marocain, en acceptant ou en suscitant l'organisation de ce forum à Dakhla, «vise à faire reconnaitre le fait accompli de l'occupation illégale du territoire du Sahara occidental et vous en fait le complice objectif». A cet effet, la présidente de la Plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental demande «instamment» au président du Forum Crans Montana, à l'instar de l'Union africaine et de nombreuses associations internationales des droits de l'homme, de «respecter le droit international et d'annuler la tenue de ce forum à Dakhla».