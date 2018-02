Sahara occidental, Commerce UE - Maroc : Un modÃ¨le et ses Â« failles Â»

Le modèle des «colonies israéliennes», appliqué dans l’accord d’association UE-Maroc, pour exclure les produits des colonies israéliennes du bénéfice du tarif préférentiel, «a rapidement montré ses failles», et cela pour la raison simple qu’Israël ne considère pas les colonies comme extérieures à son territoire.

La solution calquée sur la situation des colonies israéliennes que préconise l'Union européenne (UE) pour les produits issus du Sahara occidental occupé dans le cadre du commerce avec le Maroc a déjà «montré ses limites à maintes reprises», a affirmé le Centre national de coopération au développement (CNCD), exhortant l'Union à sortir des «solutions ad hoc», pour «adopter une politique commerciale cohérente vis-à-vis des territoires illégalement colonisés». «Cette politique ne peut faire l’impasse sur le droit international et sur les obligations de non-reconnaissance et de non-assistance (au maintien de l’occupation illégale par le Maroc du Sahara occidental) qu’il impose à l’UE et à ses Etats membres», a plaidé cette organisation non gouvernementale belge de solidarité internationale dans une contribution signée Nathalie Janne D'Othée. L'ONG a insisté sur l'impératif de «ne pas alimenter financièrement l’entreprise de colonisation en important des produits marocains issus du Sahara occidental».



Vérification de l’origine des produits



La tâche est devenue encore plus compliquée depuis 2013, lorsque les autorités israéliennes d'occupation ont introduit un nouveau système de codes postaux à 7 chiffres, «rendant le travail de suivi de ceux-ci encore plus difficile pour les autorités européennes», a-t-elle expliqué. Même si le commissaire européen aux Affaires économiques et financières Pierre Moscovici a rappelé aux Etats membres leurs obligations en matière d’indication de l’origine des produits, qui doit être claire et non trompeuse pour les consommateurs, D'Othée estime que «la vérification de l’indication d’origine est une tâche quasi impossible».

Elle a rappelé, à ce titre, que l'UE a accordé au Maroc un statut spécial qui lui permet de vérifier la conformité des produits avec les standards européens en vue de leur commercialisation sur le marché européen et qu'une agence marocaine a été accréditée par l’UE pour mener ces contrôles sur les biens destinés à l’exportation vers son marché. Citant un rapport de l’organisation Western Sahara Resource Watch, D'Othée a révélé que non seulement cette agence avait des bureaux dans le territoire occupé, mais délivrait également des certificats d’origine «Maroc» à des produits issus du Sahara occidental occupé. Nathalie Janne D'Othée a estimé que l'UE doit «renverser la charge de la preuve», en demandant au Maroc ou aux entreprises exportatrices de prouver que les produits qu’il exporte ne proviennent pas du Sahara occidental occupé.

Elle a préconisé, à ce propos, d'utiliser la possibilité de suspendre le volet commercial de l’accord d’Association UE-Maroc comme «moyen de pression». Pour contourner les difficultés d’identification d’origine pour les produits agricoles, cette responsable de la CNCD a suggéré de contraindre les entreprises exportatrices marocaines à «passer un screening par un organe indépendant, prouvant qu’elles n’ont pas d’activités au Sahara occidental avant de se voir accorder un agrément d’exportation vers l'UE». L'ONG a regretté, par ailleurs, la direction empruntée par l'UE en négociant avec le Maroc un accord visant à appliquer un tarif préférentiel aux produits du Sahara occidental. Elle a, ainsi, déploré l'attitude de la Commission qui est allée chercher le consentement de la «population du Sahara occidental», soulignant que celle-ci diffère du «peuple du Sahara occidental, tenant du droit à l’autodétermination et légitimement représenté par le Front Polisario».



Un pas vers la réappropriation des richesses



En ce qui concerne le côté effectif, les Sahraouis ont franchi un pas dans leur combat pour se réapproprier leurs ressources naturelles et dans leur lutte pour leur droit à disposer d'eux-mêmes, à la faveur de la décision de la Haute Cour de justice d'Afrique du Sud concernant le phosphate importé illégalement du Sahara occidental occupé, qui a été accueillie avec soulagement par le gouvernement sahraoui.

Le gouvernement sahraoui a ainsi fait part de son soulagement après l'annonce, vendredi, de la décision de justice sud-africaine qui a statué que la République arabe sahraouie démocratique (RASD) est le propriétaire légal de la cargaison du navire «Nm Blossom Cherry», et que les sociétés relevant du Maroc ne sont pas autorisées à vendre le phosphate à la société «Ballance Agri-Nutrients Limited».

L'exécutif sahraoui, qui s'est félicité des résultats de la requête introduite par Front Polisario devant la Haute cour de justice de l'Afrique du Sud, a réaffirmé que le Sahara occidental est sous occupation militaire, rendant de ce fait, illégale, l'exploitation de ses richesses naturelles. Il a en outre averti, les armateurs, contre les risques des pratiques auxquelles ils s'adonnent à travers le transport des cargaisons contenant les ressources naturelles du Sahara occidental, et contre les grandes pertes auxquelles ils sont exposés, comme dans le cas de la cargaison du navire «Nm Blossom Cherry», qui a été saisie durant une période de 299 jours. Réagissant à la décision de la juridiction sud-africaine, le coordonnateur sahraoui auprès de la MINURSO, M'hamed Kheddad, a estimé que cette affaire est le résultat des efforts fournis par le peuple sahraoui et qui tendent à recourir au droit international en vue de parvenir à mettre un terme à une occupation féroce et illégale et à protéger le droit de notre peuple à l'autodétermination. «Nous continuerons à poursuivre ces gens et les intérêts des sociétés qui pillent les ressources du Sahara occidental», a indiqué M. Kheddad, affirmant que ce jugement est «final et catégorique».

Pour M. Kheddad, le verdict vient également consolider l'arrêt de la Cour de justice européenne (CJUE), qui avait conclu que l'accord commercial de l'UE avec le Maroc ne s'applique pas aux territoires du Sahara occidental occupé. Au niveau européen, le député Florent Marcellesi y voit une «nouvelle victoire», sur le plan juridique, pour le peuple du Sahara occidental.

Une victoire obtenue, cette fois-ci, a-t-il dit, «grâce à la Haute Cour d'Afrique du Sud». L'eurodéputé Marcellesi a estimé que la décision de la justice sud-africaine a «mis à nu» les violations du droit international par la Commission européenne qui «continue d'ignorer le principe de la souveraineté permanente des Sahraouis sur leurs ressources naturelles» en négociant avec le Maroc un accord commercial qui inclut les produits du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. Florent Marcellesi a exhorté, dans ce contexte, les dirigeants européens à «regarder en face la dure réalité des sociétés démocratiques où l'Etat de droit prime».

De son côté, l’observatoire des ressources du Sahara Occidental (WSRW) a indiqué que la confirmation de la justice sud-africaine que la cargaison de phosphate à bord du navire bloqué, NM Cherry Blossom, revient de droit au Sahara-Occidental est une «victoire majeure pour les Sahraouis».

Le verdict est «une victoire majeure pour les Sahraouis devant une Cour africaine», a estimé un communiqué de l’observatoire, relevant que l'importateur néo-zélandais «n'avait jamais» demandé au peuple sahraoui l'autorisation d'importer le phosphate de son territoire occupé, comme l’exige le droit international. «Plusieurs tribunaux internationaux et nationaux, ainsi que l'ONU, ont clairement indiqué que le peuple du Sahara occidental doit donner son consentement à toute exploitation de ses ressources», rappelle l’observatoire. En juillet dernier, la justice sud-africaine avait confirmé l'immobilisation de la cargaison de phosphate destinée à la Nouvelle-Zélande en réponse à la requête du Front Polisario.

Le bateau a demeuré immobilisé à Algoa Bay, dans l'attente du jugement prononcé vendredi. Le cargo en question a quitté El-Aâyoun (Territoire du Sahara occidental occupé) le 13 avril 2017 et a pris la route du Cap de Bonne Espérance et s’est arrêté à Port Elizabeth afin de s'approvisionner en fuel.

Le navire transportant 50.000 tonnes de phosphates extraits illégalement du Sahara occidental, destinées à la Nouvelle Zélande, a été arraisonné en mai 2017 en Afrique du Sud à la demande du seul représentant du peuple sahraoui, le Front Polisario.

R. I.