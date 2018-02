RentrÃ©e professionnelle Aujourdâ€™hui : Plus de 200.000 nouveaux stagiaires attendus

Pas moins de 200.000 nouveaux stagiaires rejoindront aujourd’hui les établissements de la formation professionnelle, au titre de la 2e session de février, dont le coup d’envoi officiel sera donné par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,

M. Mohamed Mebarki, à partir de la wilaya de Batna.

Pour cette rentrée, on dénombre 30.000 nouveaux stagiaires tous types de formation confondus, et ce, par rapport à la même période de l’année précédente, nous a confié hier un responsable du ministère la Formation et de l’Enseignement professionnels, contacté par nos soins.

Cela démontre l’engouement des jeunes intégrant ce domaine d’activité, qui constitue une passerelle vers le monde du travail avec à la clé un diplôme en poche et un métier les préservant des aléas de la vie. Pour cette session de février, le secteur propose plus de 290.000 nouveaux postes pédagogiques, soit 14% de plus comparée à la même période de l’année 2017, dont le nombre de postes pédagogiques s’élevaient à 255.000.

En outre, 2.000 nouveaux enseignants formateurs ont été recrutés qui viennent renforcer le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels qui compte 28.000 enseignants parmi les 68.000 fonctionnaires. Pour renforcer ses infrastructures, le secteur a ouvert 20 nouveaux établissements en prévision de cette session qui viendront s’ajouter aux 1.250 établissements déjà existants et repartis à travers l’ensemble du territoire national.

Il convient de noter que le secteur de la formation professionnelle s’est lancé ces dernières années dans une démarche visant à valoriser les ressources humaines et hisser le niveau de qualification qui figure parmi les priorités du plan d’action.

En effet, le secteur s’active pour diversifier les offres de formation à même de répondre à la demande de modernisation de la formation et la mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale, d’une part et à faciliter l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi dans le monde du travail, d’autre part.

Il s’agit en fait de mettre en adéquation la formation professionnelle avec le secteur de l’emploi, à la faveur notamment de l’amélioration de la prise en charge des actions de formation au bénéfice des secteurs de l’industrie, du BTP, de l’agriculture, de l’hôtellerie et du tourisme.

Pour ce faire, plus de 370 spécialités de domaines divers, sur les 442 spécialités que compte la nomenclature des branches et des spécialités, sont proposés pour cette rentrée, notamment en télécommunications, hôtellerie, tourisme, environnement, techniques modernes de communication, numérique, construction, travaux publics, et qui seront sanctionnées par un diplôme d’Etat.

En outre, 80 autres spécialités pour la formation qualifiante sont également proposées, sanctionnées par un certificat d’aptitude professionnelle. Ces offres s’adressent aux jeunes et aux différentes catégories sociales et professionnelles désirant bénéficier d’une formation pour intégrer la vie professionnelle et créer leurs propres entreprises.

L’État accorde, de plus en plus, un intérêt particulier à la formation professionnelle en tant que pourvoyeur de main-d’œuvre qualifiée à l’économie nationale.

C’est dans cette optique que la politique du secteur de la formation professionnelle s’est orientée, en accordant une place importante au partenariat comme vecteur de l’amélioration de la qualité de la formation initiale et continue.

Plus de 12.000 conventions ont été signées entre le secteur de la formation et l’enseignement professionnels et les opérateurs économiques, notamment dans les spécialités traitant du secteur de l’industrie et des télécommunications en vue de faciliter l’insertion des diplômés de la formation professionnelle dans le monde du travail.

Cette démarche visant une meilleure coordination entre les deux parties, à savoir le secteur de la formation professionnelle, producteur de main-d’œuvres et les entreprises, utilisatrices de celles-ci, pour mieux situer les besoins en terme de spécialités. Pour atteindre cet objectif, le secteur veut booster la formation par apprentissage pour répondre aux besoins des entreprises économiques en matière de qualification professionnelle, en assurant à l’horizon 2019, la formation de plus de 70% du nombre global des stagiaires à travers l’apprentissage et 30% en mode de formation résidentielle.

Kamélia Hadjib