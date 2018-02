Visite de la mission du BIT : Lâ€™AlgÃ©rie a entamÃ© la prÃ©paration avec Â« cÃ©lÃ©ritÃ© et sÃ©rieux Â»

L’Algérie a entamé la préparation de la visite de la mission de contact direct du Bureau international du travail (BIT) avec «célérité et sérieux», a-t-on appris hier auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. «Dès réception d’un courrier du BIT informant le ministère du Travail de la période de déplacement de cette délégation, un accord a été donné pour son accueil», a déclaré la même source, ajoutant que les services du BIT «ont, par la suite, finalisé et transmis des termes de référence composés d’une liste d’institutions administratives et d’organisations syndicales que la mission souhaiterait rencontrer». «Une réponse a été transmise dans les délais informant l’administration du BIT de l’accord du ministère du Travail pour la rencontre de toutes les institutions administratives et organisations syndicales —au nombre de 10 —à l’exception de deux prétendues organisations qui ne respectent pas la législation algérienne du travail», a précisé la même source, assurant que «ce n’est pas un refus, mais une réponse précise suite au souhait avancé». «Un projet de programme détaillant les journées et les horaires des rendez-vous a été transmis», a-t-on souligné. Ces données permettent, selon la même source, de «souligner que l’Algérie a entamé la préparation de ce déplacement avec célérité et sérieux, en échangeant les informations avec le bureau de l’OIT d’Alger», relevant que « l’arrivée de cette mission n’a pas été refusée, mais il a été rappelé que nous ne pouvions accepter des rencontres sur le territoire national avec de prétendues organisations qui se sont constituées illégalement. «Il s’agit du respect de la souveraineté nationale», a-t-on affirmé. La même source rappelle également que la coopération avec l’Organisation internationale du Travail «a toujours été très fructueuse avec la participation de délégations algériennes à toutes les grandes rencontres internationales organisées par cette institution internationale relevant de l’ONU, dont une de très haut niveau, avec la participation du Président de la République en tant qu’invité d’honneur de la 93e session de la Conférence internationale du Travail, tenue à Genève en juin 2005, l’accueil de délégations et d’experts du BIT dans le cadre des échanges et de la formation dont deux visites en Algérie du DG du BIT, la mise en œuvre conjointement d’un programme de coopération Sud-Sud en matière de partage d’expériences réussies par l’Algérie au profit d’autres pays». «L’Algérie a répondu favorablement à la visite de la mission de contact direct», a soutenu la même source, tout en rappelant que l’Algérie avait adhéré à l’OIT dès l’indépendance et a ratifié, en octobre 1962, une série de conventions internationales du travail dont la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), précisant qu’au 30 décembre 2017, l’Algérie «figure parmi les pays qui ont ratifié un nombre important de conventions internationales du travail (60 conventions ratifiées)». En terme de pluralisme syndical, l’Algérie «a procédé à l’enregistrement de 66 organisations syndicales de travailleurs et 36 organisations syndicales d’employeurs, soit au total entre travailleurs et employeurs un nombre de 102 organisations, alors que les activités syndicales sont menées normalement quand elles sont engagées conformément aux procédures légales régissant ces activités et conformément aux normes internationales», conclut la même source. (APS)

La liste des métiers pénibles sera connue en mai

Le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs algériens, M. Achour Telli, vient d’annoncer à l’occasion de la rencontre avec les 32 représentants des fédérations de l’UGTA, qui s’est tenue au siège de la centrale syndicale, que l’étude du dossier portant sur l’établissement de la liste des postes de travail présentant une haute pénibilité, sera achevée d’ici le mois de mai prochain.

Cette annonce succède à l’installation, en janvier dernier, de la Commission technique multisectorielle chargée justement de proposer la liste des métiers présentant une haute pénibilité, la durée minimale passée à ces postes et les minimas de la pension de retraite y afférents.

L’annonce de M. Telli certifie donc qu’un travail de fond, méticuleux, scientifique et technique ce fait à ce sujet.

Cela démontre également que cette instance sera habilitée à se concerter avec les parties et secteurs concernés, les syndicats des travailleurs et d’employeurs agréés, de même que les partenaires socio-économiques.

Pour rappel, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, avait déjà indiqué, que ladite commission disposera «du temps nécessaire pour accomplir son travail convenablement». Les résultats obtenus seront, par la suite, soumis aux partenaires sociaux et

feront l’objet, in fine, d’un projet de décret exécutif en application des dispositions législatives en vigueur. Par la même occasion, le ministre avait fait savoir que le nombre de personnes bénéficiant des retraites anticipées et proportionnelles dépassait la barre du million, soit 1/3 du nombre global des retraités en Algérie. Il précisera aussi que le système de sécurité sociale dégageait annuellement environ 450 milliards de dinars pour les retraités, soit 500 milliards de dinars estimés comme étant le déficit annuel du CNR (Caisse nationale de retraire). M. Zemali a soutenu que la moyenne d’âge des bénéficiaires de ces retraites est de 53 ans, soit moins de 7 ans de cotisation à la CNAS. Selon lui, «aujourd’hui, le nombre de retraités comparés aux cotisants équivaut à un retraité pour 2,5 cotisants, alors que cette moyenne devrait être d’un retraité pour 5 cotisants».

Se référant à ces statistiques, les pouvoirs publics ont décidé de revenir au système «normal» de la retraite. Par ailleurs, il est à rappeler que la question sur les métiers pénibles a été relancée à la suite de la dernière tripartite gouvernement-UGTA-Patronat, qui s’est tenue le 5 juin 2017.

Mettant en avant la préservation du système de retraite et le maintien de sa pérennité pour les générations à venir, le gouvernement avait alors mis sur le tapis un projet de réforme portant sur le retour à la retraite à l’âge de 60 ans. Ainsi, le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 sur la retraite prévoit essentiellement 5 grandes mesures, dont le maintien de l’âge minimum de la retraite à 60 ans et celui de la possibilité de départ à la retraite de la femme travailleuse à sa demande, dès 55 ans. À cela s’ajoutent les travailleurs exerçant dans des postes de travail à haute pénibilité, lesquels pourront bénéficier de la retraite avant l’âge de 60 ans. C’est donc à ce niveau qu’intervient la Centrale syndicale UGTA. Enfin à une meilleure connaissance de la problématique et surtout à la définition «du taux de pénibilité» de chaque métier.

Une fois la liste des métiers pénibles établie par la commission de l’UGTA, l’opération sera complétée par la promulgation d’un décret exécutif définissant les différents postes de travail concernés.

Kafia Ait Allouache