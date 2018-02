GrÃ¨ve des enseignants : Les parents dâ€™Ã©lÃ¨ves et Â« iMadrassa.com Â» rÃ©agissent

Devant les différents mouvements de grève enclenchés par les syndicats du secteur, et qui ont causé des préjudices non seulement aux élèves, dont le programme d’enseignement annuel est fortement perturbé, mais aussi aux parents qui sont inquiets quant à l’avenir de leurs enfants, plusieurs dispositions ont été prises, et par le ministère de l’Éducation nationale et par plusieurs autres parties prenantes du secteur. Parmi ces initiatives, le site «iMadrassa.com» et l’Association nationale des parents d’élèves (ANPE) ont conclu un accord afin de proposer le site de soutien scolaire gratuitement pour tous les élèves pendant la grève des enseignants. «iMadrassa.com», en concertation avec l’ANPE, a ainsi décidé d’agir en faveur des élèves et de leur famille. Afin de venir en aide à tous les élèves, dont les professeurs seraient absents, «iMadrassa.com» sera exceptionnellement ouvert gratuitement et de manière illimitée jusqu’aux vacances de printemps (15/03), pour assurer la réussite de leurs compositions. Les élèves pourront ainsi avoir accès aux contenus prévus dans le programme officiel, y compris s’ils n’ont pas l’opportunité de suivre les cours en salle de classe.

Cette mesure exceptionnelle reflète l’engagement de ces deux partenaires en faveur de l’accès à l’éducation pour tous.

La ministre n’a pas omis de saluer «les efforts fournis par les parents et leur sens de la responsabilité, particulièrement la FNAPE et l’ANPE, pour leur accompagnement des élèves et la sensibilisation des enseignants».

À titre de rappel, l’ANPE, par le biais de son président Khaled Ahmed, a sollicité dernièrement le CNAPESTE, à se conformer à la décision de justice et à arrêter la grève, pour préserver l’intérêt de l’élève et son droit constitutionnel à la scolarité.

Utilisé par plus de 280.000 élèves en Algérie, «iMadrassa.com» est une plateforme de soutien scolaire en ligne qui donne accès à des cours, à des exercices corrigés et à des quiz. Les contenus, élaborés par des professeurs et des inspecteurs du ministère de l’Éducation et régulièrement mis à jour, sont conformes aux programmes algériens les plus récents.

Mohamed Mendaci