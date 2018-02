GrÃ¨ve des Ã©coles normales supÃ©rieures : Les Ã©tudiants sommÃ©s de reprendre les cours

Les étudiants n’ayant pas rejoint les bancs de l’école sont considérés en «absence irrégulière». C’est ce qui ressort d’une réunion du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique consacrée à l’évaluation de la grève ouverte menée par les étudiants des Écoles normales supérieures (ENS).

En effet, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de souligner, via un communiqué, qu’un «large débat» sur la situation des écoles a prévalu, lors d’une rencontre ayant regroupé les directeurs des ENS, sous la présidence du secrétaire général du ministère. Aussi, il a été affirmé, lors de cette rencontre, que les étudiants n’ayant pas rejoint les bancs de l’école sont considérés en absence irrégulière. «Au regard de ce qui reste de l’année universitaire 2017/2018, et conformément au règlement intérieur des écoles, les participants à la encontre ont estimé que les élèves n’ayant pas rejoint les bancs de l’école sont considérés en absence irrégulière et injustifiée, et des mesures légales seront prises à leur encontre», précise le communiqué. La même source notera dans ce sillage que d’autres rencontres tenues au niveau des ENS ont porté sur «les recommandations des réunions des directeurs et les informations publiées au profit des étudiants».

Pour rappel, les étudiants issus de l’ENS ont enclenché, depuis plusieurs semaines, des mouvements de protestation pour réclamer leur «droit à la poursuite des études supérieures dans leurs spécialités et leur recrutement dans leurs wilayas de résidence», s’estimant «prioritaires en matière de recrutement dans le secteur de l’Éducation nationale». Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, avait affirmé, dans une déclaration à la presse, que la poursuite des études en post-graduation (master) par les étudiants issus des Écoles normales supérieures (ENS) «ne pose aucun problème», relevant que «le recrutement des diplômés de ces Écoles obéit, en fait, aux besoins du secteur de l’Éducation nationale». M. Tahar Hadjar, qui s’exprimait en marge d’une rencontre consacrée à la mise en place d’une commission permanente intersectorielle avec l’Éducation nationale pour la coordination des politiques, programmes et projets communs, avait, en effet, précisé qu’«il n’y avait aucun problème à ce que les étudiants issus de l’ENS poursuivent leurs études en post-graduation (master)». Le ministre avait aussi indiqué que son secteur prenait «en charge toutes les demandes des diplômés de l’ENS en matière d’ouverture de spécialités en master, et ce sans exception, que ce soit des revendications d’ordre professionnel ou académique». S’agissant de la contractualisation des diplômés de l’ENS avec le ministère de l’Éducation nationale et de leur revendication de travailler dans leur wilaya de résidence, le premier responsable de l’Enseignement supérieur avait alors expliqué que «certaines spécialités sont ouvertes dans des wilayas, mais non dans d’autres», insistant sur le fait que «le principe en matière de recrutement obéit aux besoins du secteur de l’Éducation nationale». Il a d’ailleurs précisé, dans ce cadre, que le département de l’Éducation nationale «s’efforce à rapprocher les nouveaux enseignants de leur lieux résidences», signalant, par la même occasion, que «l’Éducation nationale permet le transfert après 3 années de service». M. Hadjar avait également mis l’accent, lors d’une autre rencontre tenue récemment, que les portes du dialogue «restent ouvertes aux étudiants et aux enseignants, à condition de respecter la loi». Le ministre, qui avait fustigé «certaines organisations qui prétendent représenter les enseignants ou les étudiants, mais qui ne sont pas agréées», a mis en exergue le fait que le mouvement de grève auquel elles ont appelé est «illégal», selon une décision de justice, «car ne remplissant pas les conditions légales». «La Constitution garantit à tout un chacun les droits à l’action syndicale et à la grève, mais elle impose en revanche une série de mesures règlementaires quant à leur pratique», avait rappelé le ministre.

Soraya Guemmouri