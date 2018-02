Grand Angle : Â« Le mauvais Ã©lÃ¨ve Â»

De camouflet en revers diplomatique, puis judiciaire, le Maroc s’embourbe de plus en plus dans le conflit du Sahara occidental. «En mauvais élève», pour reprendre la célèbre phrase du général Giap, le royaume de Mohammed VI ne recule devant rien pour assouvir sa frénésie expansionniste et sa voracité. Les déboires subits à l’international se multiplient, et même les alliés traditionnels n’y peuvent faire grand-chose face à une mobilisation et une prise de conscience planétaires, longtemps chloroformées par les images cartes postales reflétées par Rabat. Le vernis gratté, la réalité est suffoquante. De la spoliation aux violations des droits de l’homme, en passant par les assassinats, notre voisin de l’Ouest, à court d’arguments, s’engage dans une impasse aux conséquences désastreuses, sur le plan interne, puis régional. Pris dans une tempête sociale, le royaume chérifien tangue et vacille, et ne trouve un salut éphémère que dans son appareil répressif. La contestation bat son plein dans un Rif qui ne demande que son droit élémentaire celui d’être entendu et d’exister. L’arrestation du directeur de la publication du quotidien marocain indépendant Akhbar El-Yaoum, Taoufiq Bouachrine, n’est que le signe d’une angoisse lancinante qui hante les arcanes du palais et traduisent sa fébrilité. Les condamnations internationales concernant la question du Sahara occidental font découvrir le côté ombrageux de la cour. Remise en cause par la cour européenne de l’accord avec l’UE, le verdict de la justice sud-africaine sur le phosphate sahraoui découvert dans les cales du navire Nm Blossom Cherry, retenu à Port Elizabeth depuis mai dernier, l’avortement de la manœuvre marocaine d’empêcher la délégation de la RASD de prendre part aux travaux du sommet UE-Afrique en Côte d’Ivoire, la confirmation de l’UA du statut de la RASD en tant que membre fondateur, le tollé international soulevé par le procès illégal du groupe de Gdeim Ezik, autant d’indices qui prouvent, en si peu de temps, que le dernier cas de décolonisation en Afrique trouvera très bientôt un heureux épilogue.

M. T.