Conjoncture : Lâ€™inclusion financiÃ¨re, un enjeu

Depuis plusieurs années, la gestion prudente des finances publiques aura permis au pays de consolider son épargne publique, logée, pour l’essentiel, dans le Fonds de régulation des recettes (FRR). Aussi, la contribution des pouvoirs publics dans la consolidation de l’assise financière des banques publiques, dans le but d’optimiser leurs capacités d’engagement dans le financement de l’économie, a été déterminante dans la stabilité du système bancaire national. Toutefois, comme il était prévisible, cette situation confortable, jusque-là soutenue par les cours élevés du baril de pétrole, sera fortement impactée par les bouleversements induits par la chute libre des prix des hydrocarbures, accentuée à partir du second semestre de 2014. Erosion des avoirs extérieurs du pays, déficit de la balance commerciale, déséquilibre budgétaire, épuisement de l’encours du FRR et contraction des liquidités bancaires, sont les principaux marqueurs de l’économie et des finances du pays. Sachant que l’enjeu pour la stimulation de la croissance réside, aujourd’hui, au niveau du financement de l’économie hors hydrocarbures, autrement dit, à partir de l’épargne publique, il devient légitime, par conséquent, de s’interroger : où et comment trouver ces financements, au moment où la masse monétaire informelle, estimée à 60 milliards de dollars, selon certains experts, n’a toujours pas trouvé son chemin vers les circuits officiels, les banques en l’occurrence, et ce, malgré les mesures prises pour encourager et faciliter cette démarche. Le constat est de la Banque d’Algérie qui a fait part d’un «phénomène persistant de sous-bancarisation», la circulation fiduciaire hors-banques représentant une certaine proportion de la masse monétaire, étant évaluée à près de 33%, soit 4.675 milliards de dinars à fin 2017. Parallèlement à ce phénomène, qui nuit à l’économie du pays et dont l’effet sur la performance bancaire est évident, les liquidités bancaires, qui étaient de 2.731 Mds DA en 2014, ont amorcé une baisse continue, atteignant un taux de 72% en 2017 contre 64% en 2016. En fait, la chute des revenus pétroliers a entraîné un processus de raréfaction des ressources bancaires, contraignant la Banque d’Algérie à prendre des mesures à l’effet de capter la masse monétaire circulant dans le circuit informel. La démarche vise, pour l’essentiel, la consolidation des indicateurs de la stabilité financière, dont l’optimisation des niveaux de l’épargne bancaire. Dans cette optique, les banques sont appelées à rentabiliser leurs instruments de financement, à développer de nouveaux produits financiers alternatifs et à dynamiser et améliorer leurs relations avec les clients. Aussi, la récente instruction adressée aux banques, par la Banque d’Algérie, à l’effet de «respecter leurs obligations légales, en donnant davantage de souplesse aux opérations de dépôts de fonds et de l’accès à ces dépôts par les épargnants», révèle ce décalage dans la relation banque-client qu’il va falloir revoir. La Banque d’Algérie confirme, à ce propos, que la mobilisation de l’épargne financière interne doit constituer pour les banques, un «impératif permanent», notamment dans cette phase. Dans cette optique, le système bancaire doit s’inscrire dans cet objectif qui consiste à «capter et à canaliser toute épargne potentielle, aux fins de réduire la liquidité monétaire en circulation, notamment informelle, et d’instaurer la confiance avec la clientèle épargnante dans un cadre d’une relation bancaire professionnelle et sereine». Une dynamique qui relève de l’effort de consolidation des éléments de l’inclusion financière, dont le droit à l’accès à un compte constitue un premier pas, tel que stipulé dans une instruction de la Banque d’Algérie datant de décembre 2012. Une priorité de la Banque centrale, qui établit d’ailleurs ce lien étroit et direct entre l’inclusion financière, la stabilité financière et la croissance économique. Un triptyque qui apparaît dans la démarche de cette institution à travers l’encouragement des banques à diversifier leurs ressources, améliorer la qualité et la performance de leurs produits, élargir leur base épargnante, optimiser le niveau de leurs dépôts, faciliter les transactions financières et capter l’argent informel. Dans cet ordre d’idées, il devient nécessaire aussi d’œuvrer pour l’efficience des conditions et instruments de l’intermédiation bancaire pour qu’elle puisse pleinement jouer son rôle en matière de contribution de l’ensemble des acteurs économiques et de la société aux efforts de diversification et de développement de l’économie nationale. Il reste que cette faiblesse dans les performances des banques ne relève pas uniquement de facteurs endogènes, l’environnement économique de la banque étant un facteur influent dans la qualité de l’intermédiation bancaire, soutiennent les spécialistes de la finance. En effet, la disponibilité des ressources et la stabilité de l’épargne interne devant être affectées à l’économie demeurent les garants d’une intermédiation bancaire de qualité et d’une croissance durable.

D. Akila