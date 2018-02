Accord Opep - non-Opep : Taux de conformitÃ© Ã  133%

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires ont réduit leur production en janvier dernier au-delà de leurs engagements, atteignant un taux de conformité de 133%, a indiqué l’Opep sur son site web.

«L’Opep et les pays producteurs non membres de l’OPEP ont entamé 2018 avec un niveau de conformité exceptionnel avec leurs ajustements volontaires de la production, ils ont une fois de plus cassé leur record de taux de conformité au cours du mois de janvier 2018, atteignant un niveau de 133%», a indiqué le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non-Opep

(JMMC).

Cette performance «solide, enregistrée durant le premier mois de la deuxième année de la Déclaration de Coopération, continue après une remarquable tendance à la hausse tout au long de 2017», note le Comité. Ce taux «démontre l’engagement des pays participants à rétablir la stabilité du marché dans l’intérêt des producteurs, des consommateurs et de l’économie mondiale», ajoute le JMMC qui s’est déclaré «satisfait des résultats globaux». Toutefois, le Comité note «la volatilité récente du marché» tout en soulignant «l’importance de la vigilance et la nécessité d’éviter toute complaisance». Ce Comité a également précisé que «les performances n’étaient pas uniformes et que la conformité était renforcée par plusieurs pays sur-performants», et a donc «exhorté tous les pays participants à poursuivre et, dans la mesure du possible, à intensifier leurs efforts collectifs et individuels afin d’accélérer le rééquilibrage» du marché du pétrole. «Tout au long de l’année 2018, le JMMC s’efforcera de maintenir ou de dépasser la conformité totale de tous les pays participants», souligne le communiqué. Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l’OPEP du 30 novembre 2016 et de la Déclaration de Coopération faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep/non-Opep, tenue le 10 décembre 2016. Lors de la réunion de décembre 2016, onze pays producteurs de pétrole ont coopéré avec les 13 (maintenant 14) pays membres de l’Opep en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole en baissant la production de 1,8 million de barils par jour. Le JMMC est chargé de veiller à ce que ces objectifs soient réalisés grâce à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production du pétrole des pays Opep et non-Opep. La prochaine réunion du JMMC se tiendra en Arabie Saoudite en avril prochain. (APS)