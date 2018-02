Energie : Â« Les prix devraient se stabiliser entre 60 et 70 dollars Â»

La transition énergétique, la production américaine et canadienne, les conflits géopolitiques, le ralentissement de la croissance mondiale, les fluctuations de la valeur de l’euro contre le dollar, le changement climatique… autant de facteurs qui déterminent l’évolution du prix du pétrole.

La règle du marché pétrolier est simple : lorsque l’offre est en hausse, les prix vont en conséquence baisser. En janvier 2018, les prix de l’or noir ont retrouvé des niveaux jamais égalés depuis près de 4 ans. Le Brent a dépassé la barre symbolique de 70 dollars le baril. Un ouf d’espoir pour les pays producteurs. Toutefois, cette tendance haussière est temporaire, car les prix du pétrole reculaient de nouveau. Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 62,09 dollars le baril, contre 60,62 dollars mercredi dernier, a indiqué l’Organisation sur son site web. Autant de questions se posent sur le rééquilibrage du marché pétrolier. Le rythme actuel de la production américaine peut-il réellement augmenter l’offre sur le marché ? Les prix de l’or noir vont-ils se stabiliser entre 50 et 60 dollars durant cette année, comme prévu par certains experts ? Le professeur Chems-Eddine Chitour, de l’École nationale polytechnique, apporte son éclairage par rapport à la situation actuelle du marché énergétique. Il a indiqué hier qu’il y a plusieurs paramètres qui ont impacté sur la baisse des prix du pétrole. Il s’agit d’abord de la sortie de l’hiver où la demande sera de moins en moins importante. S’y ajoute la hausse des prix qui a encouragé en conséquence la hausse de la production américaine qui a dépassé celle de l’Arabie Saoudite et celle de la Russie. «Paradoxalement, précise M. Chitour, les prix faibles ont freiné la production américaine». Ajoutant : « Ce qui veut dire que la demande est liée au prix du pétrole d’une façon directe ou indirecte.» Il dira dans ce sens que le fait nouveau, selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie, c’est «la locomotion électrique», c’est-à-dire l’utilisation des voitures électriques fera que la demande en essence et en gasoil va diminuer de plus en plus. «Actuellement, nous sommes à 90 millions de barils par jour, ceci explique que la part du transport dans cette quantité est à peu près à 40 %», a-t-il souligné. Notre interlocuteur a mis en exergue l’importance de la révolution technologique qui se fait dans le monde et qui, selon lui, «est ignorée par l’Algérie», avant d’ajouter que « les consommateurs n’utiliseront plus d’essence et de diesel». Certes, cela ne se fera pas du jour au lendemain, elle sera réalisée progressivement. Aujourd’hui, les grands producteurs sont en train de mettre sur le marché des voitures électriques.



« Il ne faut pas s’attendre à des miracles »



Appuyant ses dires, le Pr dira, à titre d’exemple, qu’il est prévu qu’en 2025, 20% du parc automobile sera électrique, et qu’en 2035 il y aura 2 millions de barils en moins pour les transports. « Donc, dit-il, à travers cette révolution qui se réalise en profondeur, les prix du pétrole vont se stabiliser autour de 60 dollars, ce qui veut dire que les rentrées de l’Algérie seront plus importantes que celles de l’année dernière. Elles vont atteindre les 40 milliards de dollars». Chitour avertit cependant que nous ne sommes pas sortis de la crise, tout en insistant sur la nécessité d’aller vers la transition énergétique et les énergies renouvelables. «Nous pouvons le faire», conclut- t-il. Pour sa part, Abdelmadjid Attar, expert en énergie, a indiqué que le marché pétrolier n’a pas connu une grande modification, malgré que les prix ont atteint les 70 dollars le baril.

Il a précisé que cette hausse est due à la baisse des stocks américains et la baisse de la valeur du dollar par rapport à l’euro. «Quand le dollar baisse, le prix du pétrole augmente, et vice-versa. C’est-à-dire que le prix du baril est lié à la valeur du dollar», a-t-il indiqué. Il a ajouté dans ce sens qu’il ne faut pas s’attendre à des miracles. «Le prix va se stabiliser entre 65 et 70 dollars», a-t-il estimé.

Quant au rythme actuel de la production des Etats-Unis, l’ancien ministre et P-DG de Sonatrach a précisé que «les Américains vont continuer à produire pour assurer leur indépendance énergétique par rapport aux pays traditionnellement producteurs, notamment ceux du Moyen-Orient».



Makhlouf Aït Ziane