Souscripteurs au logement AADL objet dâ€™enquÃªte : Les rÃ©sultats connus en mars

Pas moins de 600.000 dossiers de souscription au logement location-vente ont fait l’objet d’une enquête des services compétents, a révélé, hier à Médéa, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, assurant que les résultats de l’enquête sur les souscripteurs à cette formule de logement seront connus mars prochain.

S’exprimant en marge de la pose de la première pierre du projet de 700 logements location-vente, sis à Haouch Bayazid, dans la commune de Médéa, le ministre a affirmé que "six cent mille souscripteurs au logement location-vente, à travers le pays, ont vu leur dossier transmis pour enquête aux services administratifs compétents, dans le cadre des procédures de vérification d’usage suivi par le département de l’Habitat".

Les souscripteurs concernés par ces enquêtes ont le droit d’introduire des recours, une fois les résultats de ces enquêtes transmis à l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), a indiqué le ministre, précisant que cette procédure vise à "assainir le fichier des souscripteurs, notamment en ce qui concerne les situations matrimoniales, afin d’éviter des doubles affectations". M. Temmar a affirmé, en outre, que toutes les dispositions ont été prises pour relancer les projets de location-vente en suspens à travers une vingtaine de wilayas, et que des procédures de résiliation de marchés ont été engagées à l’encontre d'entreprises défaillantes, tout en assurant qu’un nombre non négligeable de chantiers en souffrance ont été relancés, depuis quelque temps. S’agissant du programme de logements location-vente au niveau de la wilaya de Médéa, le ministre a annoncé l’inscription d’un quota supplémentaire de 900 logements, qui viendrait s’ajouter au précédent quota de 2.700 logements, déjà affecté à la wilaya, au titre de l’exercice 2018. Mille autres logements location-vente, destinés à couvrir le déficit qu’enregistre la wilaya, seront programmés pour l’année 2019, selon le ministre, qui a insisté, lors de son déplacement sur le site d’implantation du projet de 700 logements location-vente, à Haouch Bayazid, sur le respect des délais de livraison des projets en cours de réalisation dans la wilaya.

Cette dernière a été bénéficiaire, entre 2014 et 2017, d’un quota de 3.300 logements location-vente, répartis à travers six localités, dont 1.300 unités implantées à Ain-Djerda, commune de Draa-Smar, avec un taux d’avancement qui oscille entre 23 et 43%, pour l’ensemble des projets en phase de réalisation. (APS)