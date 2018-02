Dans la lucarne : Simulation pour Ã©viter le naufrage

Nos clubs participent aux compétitions africaines depuis que notre pays a recouvré son indépendance en juillet 1962. Depuis cette date historique, nos participations ont été mi-figue, mi-raisin. On n’a commencé à vraiment mettre notre nom sur les tablettes d’or de ces compétition qu’à partir de 1976, avec le premier trophée remporté par le doyen des clubs algériens, le MC Alger, contre l’équipe guinéenne de Horoya Conakry. Puis, il y eut la JSK et Sétif. Le CRB avait tenté en 1968 avec la grande équipe belouizdadie des Lalmas, Abrouk, Amar, Hamiti, Medehbi, Achour, Kalem et les autres, mais cette dernière n’ira pas au bout, même si, cette année-là, le CRB avait dominé assez copieusement la formation sénégalaise de Jeanne d’Arc sur un score de 5 à 3, mais à cause de «bagarres», il n’y aura pas de manche retour du fait que les Sénégalais avaient menacé nos représentants de «représailles». Toujours est-il, les Algériens avaient toujours fait des efforts pour s’imposer en Afrique, mais ce n’était nullement facile à cause du fait que beaucoup de facteurs entrent en jeu. Il faut dire que les Algériens, par la suite, sont parvenus à se frayer un chemin dans le gotha africain avec notamment le titre de champion d’Afrique remporté par l’ES Sétif en 2015. Toutefois, aucune équipe n’avait gagné comme l’avait fait le MC Alger, mercredi dernier, au stade du 5-Juillet, contre le représentant congolais de l’AS Otoho, où il l’avait emporté sur le net score de 9 à 0. Si l’arbitre n’avait pas mis fin au calvaire, la sentence aurait pu être encore plus ample. L’équipe adverse avait tout fait pour ne pas terminer le match et éviter une humiliation encore plus grande. Certains n’ont pas cessé de parler d’hypothermie. C’est peut-être vrai, mais la température ambiante, au stade du 5-Juillet, était loin de rivaliser avec celle de la Sibérie ou l’Alaska. Globalement, le temps était acceptable, supportable, surtout qu’il avait plu énormément. Cela ne peut justifier que les joueurs d’AS Otoho «tombent» sur la pelouse les uns après les autres comme touchés par la «foudre». Il faut dire qu’ils n’ont pas accepté de se faire «déplumer», tellement le MCA était dominateur, puisque chaque montée était conclue par un but. Il ne restait aux Congolais que cette «ruse» de ne pas terminer le match et ne pas encaisser la «tasse». Toujours est-il, se faire battre par 9 à 0 est, en soi, une cuisante défaite qu’aucune équipe algérienne n’avait obtenue auparavant. C’est une très bonne performance qui montre que notre football reste «compétitif» sur le plan africain. Cela dément, d’une manière assez nette, ceux qui ne cessent de dire que notre football est «faible». La qualification du CRB, de l’ESS et du MCA montre que notre football reste de qualité sur le plan africain. C'est-à-dire qu’on est loin de l’alarmisme de certains lorsqu’ils disent qu’il n’y a presque rien chez nous. C’est archi-faux ! Les résultats obtenus par nos clubs sont là pour démontrer du contraire de la situation de notre football. Certes, il aurait pu être meilleur, mais on n’est loin du compte. C'est-à-dire que leurs analyses, assez subjectives au demeurant, ne font qu’escamoter la véracité des faits d’un football qui recèle de grands talents, mais aussi d’une base assez forte pour former l’avenir du football algérien dans un proche avenir. Nous possédons la pâte, il faut seulement lui assurer une bonne organisation et surtout une meilleure prise en charge, pour que tout aille plus ou moins bien. Et c’est notre football qui en sortira grandi !

Hamid Gharbi