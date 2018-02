ProcÃ©dure disciplinaire contre Guardiola

La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, pour le port d'un symbole politique catalan. Depuis l'année dernière, Pep Guardiola arbore un ruban jaune à chaque match et conférence de presse, en soutien à quatre responsables catalans emprisonnés en Espagne. Dans un communiqué, la FA souligne que le port de ce ruban à caractère politique contrevient à son règlement. «Il a jusqu'à lundi 5 mars 18H00 GMT pour s'expliquer», ajoute-t-elle. Guardiola, né à Santpedor, en Catalogne, a passé la majeure partie de sa carrière de joueur et entraîneur à Barcelone, la capitale de la région séparatiste. En décembre, il avait expliqué porter le ruban jaune, symbole de la demande de libération des séparatistes emprisonnés, parce qu'il trouvait leur sort «injuste». «S'ils veulent me suspendre (pour cela) - l'UEFA, la Premier League, la Fifa - OK», avait-il ajouté, soulignant que pendant ce temps, «d'autres personnes sont en prison».