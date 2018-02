CompÃ©titions africaines, Ligue des champions (16es de finale) : Le programme

Programme des seizièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, prévus en mars prochain, à l'issue du tour préliminaire retour disputé mardi et mercredi.

Horoya AC (GUI) - Génération Foot (SEN)

Al Ahly (EGY) - CF Mounana (GAB) Rayon Sports (RWA) - Mamelodi Sundowns (RSA)

Zesco United (ZAM) - Asec Mimosas (CIV)

TP Mazembe (RDC) - Uniao Desportiva do Songo (MOZ)

Aduana Stars (GHA) - ES Sétif (ALG)

WA Casablanca (MAR) - Williamsville Athlétic Club (CIV)

Primeiro de Agosto (ANG) - Bidvest Wits (RSA)

Forces armées (GAM) ou Zanaco (ZAM) - Mbabane Swallows (SWZ)

Difaâ Hassani El-Jadidi (MAR) - AS V.Club (RDC)

ES Sahel (TUN) - Plateau United FC (NGR)

Gor Mahia (KEN) - ES Tunis (TUN)

St George (ETH) - Kampala City (UGA)

MFM FC (NGR) - MC Alger (ALG)

AS Togo Port (TOG) - El Hilal (SUD)

Young Africans (TAN) - Township Rollers (BOT)

Les matchs aller se dérouleront le 6 mars et le retour le 16 du même mois.

CAF :

AS Maniema Union (COD) - USM Alger (ALG)

Raja Casablanca (MAR) - FC Nouadhibou (MRT) Desportivo Costa Do Sol (MOZ) - Cape Town City (RSA) DC Motema Pembe (COD) - Deportivo Niefang (EQG) CS La Mancha (CGO) - El Ahly Shandy (SDN) Renaissance Aiglons (CGO) - US Ben Guerdane (TUN) Petro Atletico Luanda (ANG) - Supersport United (RSA) Energie (BEN) - Enyimba FC (NGR)

Wolaitta Dicha (ETH) - Zamalek (EGY)

Al Ittihad (LBY) - Akwa United FC (NGR)

CR Belouizdad (ALG) - Nkana FC (ZAM)

Djoliba AC (MLI) - APR FC (RWA)

AS Port Louis 2000 (MRI) - Fosa Juniors (MAD) Renaissance Berkane (MAR) - Club Africain (TUN) Simba (TAN) - Al Masry Club (EGY)

Les matchs aller le 6 mars et le retour le 16 mars.