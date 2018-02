USM Alger 2 - MC Alger 2 : Ã  chacun sa mi-temps

Le derby algérois entre l’USMA et le MCA s’est soldé par un score de parité, hier au temple du football national, le stade du 5-Juillet. Les deux formations de la capitale se sont séparées sur le score de deux buts partout. La rencontre a tenue toutes ses promesses. Chaque équipe à eu sa mi-temps. Les Rouge et Noir se sont distingués durant le premier half où ils sont parvenus à scorer à deux reprises. Le Mouloudia est revenu en force après la pause, pour arracher le nul.

Cette partie, marquée par l’engagement physique et dominée par l’aspect tactique surtout, a démarré à cent à l’heure. En effet, il a fallu 21’ seconde seulement à l’USMA, pour ouvrir la marque. Profitant d’une erreur d’alignement de la défense mouloudéenne, Bouderbal lance en plein axe Derfalou, qui ne trouve aucun mal à tromper la vigilance de Chaouchi. Le match est lancé. Les poulains de Hamdi, avec un schéma de prudence (4-2-3-1), un bloc relativement bas, mais une bonne organisation sur le terrain et une meilleure maitrise de la balle, ont su gérer les débats, notamment après l’ouverture du score qui leur a permis de jouer le contre principalement, tout en contrôlant le match. Pris de vitesse, les joueurs de Casoni n’ont pas tardé à réagir. Adoptant une configuration tactique portée sur le jeu offensif (4-4-2 en losange) et favorisant le jeu direct surtout, les camarades d’Azzi n’ont pas eu d’autre choix que de se découvrir et de prendre des risques pour tenter de revenir à la marque. 5’, le tir d’Amada a failli surprendre Zemmamouche, qui écarte la balle en corner. Le match s’emballe, et les deux teams se rendent coup pour coup pratiquement. 15’, Derfalou contraint le portier à la parade pour sortir le cuir en corner. 16’, le tir de Derrardja passe à peine sur la transversale. 18’, Bouderbal se joue de la défense du Doyen, avant d’aggraver la marque d’un tir à ras de terre au premier poteau. Le MCA pousse de plus belle, mais ne parvient pas à égaliser. 26’, Zemmamouche intervient en deux temps pour s’opposer aux tirs de Derrardja et de Souibah. 40’, le gardien unioniste repousse en corner le coup franc de Hachoud. 41’, le heading de Bendebka et éloigné par le keeper. 44’, le coup franc de Hachoud est bien capté par Zemmamouche. De retour des vestiaires, les poulains de Casoni ont montré de meilleures intentions. 52’, la balle de Karaoui est sortie sur la ligne par Chafaï. 53’, Hachoud échoue lamentablement face au gardien. 55’, Bendebka de la tête réduit la marque suite à un corner. 66’, le coup franc de Hachoud est boxé des deux poings par le gardien. 69’, l’arbitre de la rencontre accorde un penalty au Mouloudia suite à une faute de Chafaï sur Nekkache dans la surface. Derrardja se charge d’exécuter la sentence, mais échoue face à Zemmamouche. La balle revient dans les pieds de Hachoud qui remet les pendules à l’heure d’un puissant tir à bout portant. 83’, le coup franc de Derrardja est repoussé par la barre transversale. Dans les cinq dernières minutes, le match a baissé d’intensité. Aucun des deux adversaires ne souhaitait prendre de risque.

Rédha M.