Ligue 1 (21e journÃ©e) : Le CSC reste solide leader

Cette 21e journée a valu par la très bonne réaction du leader constantinois qui a réussi à renouer avec la gagne, et ce malgré le fait qu’il avait joué sans son public, étant sous le coup d’une sanction d’un match à huis clos.

De plus, il s’agissait du derby de l’Est contre l’US Biskra. Il faut dire que depuis le démarrage de la phase retour, le 6 janvier dernier, les gars du Vieux Rocher montrent une certaine gêne pour retrouver leurs esprits. Cette fois-ci, devant la sérieuse menace des Hamraoua, ils devaient de ne pas rater cette sortie. Et c’est Abid, dès la 5e minute de jeu, qui avait trouvé la voie des filets en ouvrant la marque. Ce but fut suffisant pour le bonheur des protégés d’Amrani. Les Biskris ont quelque peu compliqué leur situation. À Oran, le MCO avait montré quelques difficultés devant l’USMH, une équipe se trouvant dans une position de relégable.

D’ailleurs, le premier half sera bouclé sur le score de 0 à 0. C’est en deuxième mi-temps que l’inévitable Chaâbane parviendra à battre Mazouzi de près. Un but qui fera la joie des Oranais qui consolident leur deuxième place en restant à quatre points du leader constantinois.

Le PAC a failli faire la bonne affaire du jour suite au but de Naïdji. Néanmoins, en fin de partie, les Nahdistes, suite à un penalty pas évident, parviendront, par El-Orfi, à égaliser et maintiennent ainsi leur invincibilité qui dure depuis plus de 13 journées.

Au bas du tableau, bonne réaction de la JSK qui retrouve la joie de la victoire après plusieurs mois de disette.

Il faut dire que ce ne fut pas facile, surtout que le premier but est venu sur un penalty pas évident. Puis, il y eut le deuxième but de Benaldjia suite à un contre rapide. Les Abassis, par Seguer, réduiront le score, mais c’était trop tard.

Une victoire qui donne un peu de répit à la JSK, mais la menace de la relégation demeure entière.

