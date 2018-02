AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale ordinaire de la FAR : Bilans moral et financier adoptÃ©s

La Fédération algérienne de rugby (FAR) a tenue, hier matin au siège de l’instance à Bologhine (Alger), son assemblée générale ordinaire (AGO). À l’ordre du jour, l’adoption des bilans moral et financier de l’année 2017. Le quorum ayant été atteint : 34 membres sur les 34 qui composent l’assemblée générale (100% de présence). Après une allocution du président de la FAG, Sofiane Abdelkader Ben Hassen, qui a fait part des orientations, activités et ambitions de la FAR, place a été laissée à la lecture des bilans moral et financier, respectivement le SG et le trésorier de la fédération.

Puis, c’est le commissaire aux comptes qui a fait part de la conformité des activités de la FAR par rapport aux dépenses, portées sur le bilan financier. Suite à quoi, les membres de l’AG ont procédé à un vote à bulletin secret. Les bilans morale (19 voix pour, 15 contre) et financier (20 voix pour, 14 contre) ont été adoptés. Soit, à une majorité relative. Cela s’est joué serré. Ce qui a quelque peu étonné le président de la FAR, par rapport aux efforts fournis depuis la création de la fédération par l’actuel bureau. Toutefois, il tenu à souligner : «Aujourd’hui, c’est la démocratie qui l’a emporté. Tout a été fait dans la transparence totale. On est là pour servir la discipline avec l’ensemble des acteurs du rugby dans notre pays.

Nous avons un programme bien précis, et nous déployons beaucoup d’efforts pour contribuer au développement du rugby en Algérie. En l’espace d’une année, je me permets de dire en toute modestie qu’on avance bien. On a 40 ans de retard sur d’autres pays où le rugby est bien établi. Toutefois, nous travaillons dans le sens de faire évoluer le rugby algérien.» À noter la présence, lors de cette assemblée générale ordinaire, de MM. Nacer Bekri, représentant du MJS, et de Tarek Krache, DJS d’Alger, qui étaient là pour veiller à la bonne marche de l’AGO et pour valider sa conformité avec la règlementation en vigueur, comme ils ont tenu à le souligner.

Le représentant du MJS a tenu à remercier les présents et les membres de la fédération pour la réussite de leurs travaux, non sans émettre une réserve. Celle-ci concerne la liste des membres de l’AG, qui ne leur a pas été transmise avant, pour la comparer à la première liste établie lors de l’assemblée générale constitutive, qui a eu lieu le 17 novembre 2015, date de création de la FAR et à laquelle ont pris part les représentants des clubs existant dans 16 wilayas. Il a demandé à la vérification à venir de ladite liste. À préciser que d’autres clubs ont été créés par la suite et ont adhéré à la Fédération algérienne de rugby, d’où l’ajout de noms des présidents de club en question, qui deviennent de fait membres de l’AG de la FAR. Lors de sa dernière conférence de presse ayant précédé le match de l’équipe nationale en Zambie, le 4 novembre dernier, le président de la FAR, Sofiane Ben Hassen, s’était déjà dit satisfait du parcours de son instance au cours de l’année 2017. La fin de cette année avait vu la sélection algérienne s’illustrer lors de la finale de la Rugby Africa Bronze Cup contre la Zambie, lui valant d’accéder au palier supérieur de cette compétition continentale. Nouvelle fédération, cette instance a commencé par le bas après avoir reçu l’agrément de Rugby Afrique, document qui lui avait permis de déposer, le 3 décembre, sa demande d’affiliation à la World Rugby, la Fédération internationale qui gère ce sport. Selon le même responsable, la FAR a procédé à la formation de 450 formateurs éducateurs, dont 153 ont été reconnus par World Rugby, et de 42 arbitres, dont 12 ont le grade international.

Dans ces activités, il faut compter les stages et regroupements qui ont permis à plus de 3.500 enfants, garçons et filles, de découvrir ce sport et à 2.000 autres de le pratiquer sur les plages, selon Ben Hassen. Sur le plan financier, la FAR, dit son président, ne peut compter pour le moment que sur les sponsors, vu qu’elle n’a pas reçu la moindre subvention de la part de l’État. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les activités et les acquis de la FAR.

Mohamed-Amine Azzouz