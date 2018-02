Ligue 2 (21e journÃ©e) : Lâ€™ASAM cale, les BÃ©jaouis reviennent

Le championnat de Ligue 2 est complètement relancé. La 21e journée, disputée vendredi, n'a pas manqué d'apporter son lot de surprises. En effet, le leader a été tenu en échec à domicile par la formation de Chlef. L'ASO a forcé l'ASAM au partage des points (2-2), à l'issue d'une rencontre à rebondissements. Après une première période très serrée, la rencontre s'emballe dès le retour des vestiaires. 55', Sahbi donne l'avantage aux locaux. 72', Attafen remet les pendules à l'heure, avant que Boutaïba ne permette aux poulains de Khezzar de mener au score dans l'ultime minute du temps réglementaire. Tout le monde à cru alors à une défaite des protégés de Hadjar, qui ont raté un penalty par Debih (75'). Mais, c'était compter sans Sahbi qui permet à son team d'arracher le nul dans les arrêts de jeu en signant son doublée du jour. À noter que l'équipe d'Aïn M'lila a terminé la partie à dix, après l'expulsion de Rihane (73'). Par ailleurs, le dauphin à été battu par la lanterne rouge, Aïn Fekroun. La JSMS, qui a enregistré le départ de son coach Bouzidi à la JSK, s'est inclinée face au CRBAF par le score net et sans bavure de 2 à 0. Gueriche (25') et Ghellab (87') sont les auteurs des deux réalisations de cette partie. Après cette défaite, les camarades de Berramla sont recalés à la cinquième place. Cette manche à cependant profité aux deux formations béjaouies, qui reviennent à deux points seulement du leader. La JSMB a disposé, à domicile, de la modeste formation du Chabab de Batna (3-2). La partie a bien débuté pour les locaux, bénéficiant d'un penalty accordé par l'arbitre Bendjehene dès la troisième minute de jeu. Belgherbi exécute la sentence et donne l'avantage aux siens. 34', Ben Chairai permet aux joueurs de Zeghdoud de regagner les vestiaires avec un avantage de deux buts. 71', Belgherbi aggrave la marque et inscrit son doublée du jour. Dans le dernier quart d'heure, l'équipe de la ville de Yemma Gouraya a connu un relâchement. Ce qui a permis aux visiteurs de réduire la marque, grâce aux buts de Mebarki (75') et Mahiouz (86'). De son côté, le MOB est allé à Mascara damer le pion au Ghali. Les protégés du coach Bouarata ont fait l'essentiel dans la première demi-heure de jeu, par l'intermédiaire de Semahi, auteurs de deux réalisation (18' et 27'). Malgré la réduction du score du GCM, juste avant la pause (Khelloufi, 45'), les Crabes parviennent tout de même à gérer leur avantage en seconde période, pour revenir avec les trois points. L'autre belle opération du jour est à mettre à l'actif du CABBA. Les joueurs de l'entraîneur Boughrara ont pris le meilleur sur le Mouloudia d'El-Eulma à domicile (2-0). Kourbia à ouvert la marque (17'), avant d'être expulsé cinq minutes plus tard, en compagnie du joueur de Babya Mellouli. À l'heure de jeu, Bouhekak scelle le sort de cette rencontre musclée. Un succès qui permet aux Criquets de pointer au pied du podium. Les poulains d'Accorsi, qui retombent ainsi dans leurs travers, se retrouvent en position de premier relégable.

R. M.

Résultats :

CRB Aïn Fekroune - JSM Skikda 2-0

RC Relizane - MC Saïda 0-0

WA Tlemcen - ASM Oran 1-1

GC Mascara - MO Béjaïa 1-2

CA Bordj Bou Arréridj - MC El-Eulma 2-0

RC Kouba - Amel Boussaâda 2-1

JSM Béjaïa - CA Batna 3-2

AS Aïn M'lila - ASO Chlef 2-2