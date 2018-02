JSK : Les Canaris gagnent aprÃ¨sâ€¦ 126 jours !

La JSK gagne, enfin. Menacés de relégation après un parcours chaotique en championnat, les Canaris ont finalement assuré, vendredi, à l’occasion de la réception de l’USMBA au 1er-Novembre. Une petite victoire aux retombées très importantes. La JSK quitte temporairement la zone rouge.

C’est incontestablement l’un des faits saillants de cette 21e journée de Ligue 1-Mobilis : la JSK a remporté sa toute première victoire après 126 jours de mutisme. Catalogué match de la saison pour les Canaris, ce JSK-USMBA a tenu en haleine tous les supporters des Canaris durant toute la semaine écoulée. Et pour cause, un autre faux pas à domicile allait enfoncer encore plus la JSK au fond du classement.

L’importance de cette rencontre à faire donc s’unir toute la famille de la JSK autour de l’équipe. Jeudi, même le wali de Tizi Ouzou s’était déplacé au stade du 1er-Novembre, en compagnie de plusieurs dirigeants, anciens et actuels, pour encourager les joueurs et les assurer de son soutien.

Ainsi, devant un stade plein à craquer – une première depuis des lustres — les coéquipiers d’Essaïd Belkalem, titulaire et capitaine à l’occasion, ont su relever le défi, quand bien même la mission n’a pas été de tout repos face à un adversaire qui avait besoin lui aussi du gain du match.

Ziri Hammar sur penalty (13’) et Benaldjia (58’) ont dessiné les contours de cette victoire (2-1) qui fera ans doute beaucoup de bien à toute l’équipe. Avec 21 points dans l’escarcelle, la JSK quitte ainsi provisoirement la zone rouge. Cette victoire, la première nous le disions depuis plus de 120 jours, donne le coup de starter de l’opération maintien de la JSK. Néanmoins, rien n’est encore gagné pour une équipe qui aura tout de même à livrer des matches intenses face à des équipes concernées, soit par le maintien, soit par les premiers rôles.

À commencer par l’USMH, la semaine prochaine, un adversaire qui lutte, lui aussi, de toutes ses forces pour le maintien.

De ce fait, les Canaris savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur et qu’il faudra continuer à engranger autant que possible des points. Car, comme toutes les équipes sont confinées dans un mouchoir de poche en bas, une victoire ou une défaite peut bouleverser le classement. C’est la raison pour laquelle les Canaris n’ont plus droit à l’erreur. Avec seulement quatre victoires depuis le début de la saison, le faux pas n’est plus permis.

Amar Benrabah