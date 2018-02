24 FÃ©vrier, double anniversaire de la crÃ©ation de lâ€™UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures : consolider les acquis

De notre envoyé spécial à Oran : Karim Aoudia

C’est sous le signe d’un engagement renouvelé pour poursuivre l’œuvre initiée par le Président de la République, autant sur le plan de la consolidation de la paix et de la stabilité, que sur celui de la dynamique économique et de la promotion des acquis sociaux, que le double anniversaire du 24 Février été célébré, hier à Oran.

Il s’agit d’une double commémoration marquant la création de l’UGTA en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures. Cet événement, dédié cette année à la femme travailleuse, a été rehaussé par la présence de membres du gouvernement, des parlementaires des deux chambres, des cadres de l’UGTA à leur tête le SG, M. Sidi Saïd, et plusieurs invités de marque.

L’on distingue, entre autres, les membres de la délégation de l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA), le directeur du Bureau international du travail (BIT) à Alger, les représentants du système onusien en Algérie ainsi que les présidents d’organisations patronales et des responsables d’entreprises publiques et privées. La célébration du double anniversaire du 24 Février a été surtout marquée par le message du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh.

Un message dans lequel M. Bouteflika a souligné la nécessité de s’adapter aux mutations actuelles et de hisser l’économie nationale aux standards mondiaux d’excellence, assurant que l’Algérie dispose des ressources suffisantes pour opérer une accélération décisive de son développement et réaliser son insertion active dans l’économie mondiale.

«Nous devons adopter une conduite patriotique économique offensive qui verra l’Etat, loin de s’enfermer dans un protectionnisme stérilisant pour les entreprises nationales, fonder sa politique sur la modernisation du tissu industriel et la saine émulation entre entreprises publiques et privées dans le respect de l’éthique et des intérêts suprêmes de la Nation», selon les termes du message. Le Président de la République a exprimé en outre sa conviction que la puissance des Etats repose, désormais, sur la faculté d’anticipation conjuguée à la compétitivité de leurs économies nationales, elles-mêmes articulées autour de la recherche et développement. «Seuls survivent les meilleurs, ceux en mesure d’anticiper le futur, de s’organiser pour le conquérir», a-t-il fait valoir.

Aussi, M. Bouteflika a également appelé la jeunesse à s’investir dans l’œuvre de l’édification nationale. En effet, pour M. Bouteflika, le but de la commémoration du double anniversaire du 24 Février «est aussi d’inspirer notre jeunesse et de lui insuffler l’ambition de s’investir corps et âme dans l’œuvre d’édification nationale». En ce sens, il a appelé les travailleuses et les travailleurs, et particulièrement la jeunesse, à se mobiliser, «plus que jamais, pour relancer notre économie, construire l’Algérie forte qui offrira à tous ses enfants les conditions de vie et de travail souhaitables pour tous».



BIT : « Accélérer la productivité. »



D’autre part, M. Diyahi Mohamed Ali, directeur du Bureau international du travail (BIT) à Alger, a plaidé pour l’accélération de la productivité en Algérie pour un avenir socioéconomique durable. De son côté, M. Dialo, de l’OUSA, a mis en relief les liens de solidarité en Algérie, saluant au passage sa gouvernance judicieuse et sa souveraineté dans sa prise de décision. À la fin de la cérémonie, les syndicalistes de l’UGTA, majoritairement des femmes, ont remis une distinction au Président de la République en signe de reconnaissance et de remerciement pour les efforts qu’il a menés au service du développement du pays et de la consolidation de la paix et de la stabilité.

K. A.

------------------/////////////////////

M. Sidi Saïd : « Promotion de la femme syndicaliste »

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a plaidé pour un rôle prépondérant de la femme dans l’action syndicale dans notre pays. Selon lui, le fait que la célébration de l’évènement, cette année, soit dédiée à la cause de la femme travailleuse, est une occasion «pour interpeller le militantisme syndical et sociétal de l’ensemble des syndicalistes à intégrer dans leur conscient et leurs actions l’encouragement et la promotion de la femme syndicaliste à participer pleinement à toutes les actions syndicales à part égale. Et c’est à juste titre, que nous avons l’obligation militante et morale d’accompagner cette dynamique qui apportera, et j’en suis certain, un souffle complémentaire à notre organisation ».

Ainsi, ajoute Sidi Saïd, il s’agit d’un « signe fondamental de la reconnaissance du rôle et de la présence de la femme travailleuse dans toutes les instances syndicales », avant de mettre en exergue la place qu’occupe la femme algérienne en tant que pilier de la société.

«On ne peut nullement parler de la femme, de la travailleuse, de la syndicaliste, sans évoquer son rôle central dans la préservation et la promotion de l’authenticité des valeurs ancestrales de la société algérienne. Elles sont l’élément clé de la chaîne de transmission de notre héritage identitaire séculaire aux générations. Elles ont perpétué durant des siècles le message civilisationnel de nos ancêtres», affirme le SG de l’UGTA.

Il a aussi évoqué son rôle central dans la lutte antiterroriste et dans la sauvegarde du caractère républicain de l’Etat algérien. «Elles ont été à l’avant-garde pour porter la révolution auprès de leurs frères ainsi que la sauvegarde des valeurs républicaines et démocratiques durant la décennie noire. Elles ont payé un prix fort. Le prix du sang des martyrs. Et c’est en signe de reconnaissance de ce combat d’honneur que la direction de l’UGTA a pris la décision de consacrer exclusivement ce 24 Février à la promotion de la femme travailleuse » assure Sidi Saïd.

Abordant la question de l’identité nationale, le SG de l’UGTA a salué les décisions du Président de la République prises à l’égard de l’une de ses trois composantes fondamentales. «Cette tribune permet de rappeler que cette unité séculaire est confortée davantage par les décisions historiques du Président de la République concernant la constitutionnalisation du tamazigh comme langue nationale officielle et de l’intégration de la journée de Yennayer comme fête nationale. Les millions d’Algériens sont fiers de leur authenticité séculaire, de leur algérianité qui est nourrie quotidiennement par leur arabité, leur amazaghité et l’islam. Trois fondamentaux que personne ne peut ébranler ou changer, parce qu’ils irriguent tous les jours le sang des Algériens», a déclaré Sidi Saïd.

Il a mis en garde contre les tentatives visant à porter atteinte à l’unité nationale : «Nous sommes Arabes, Amazighs et musulmans, on est Algériens. Nul n’a le droit de porter atteinte à ce socle, notre unité. L’esprit du 1er Novembre 1954 ne doit nullement nous quitter.»

Abordant la réconciliation nationale et son incidence directe sur la consolidation des rangs des travailleurs, le SG de l’UGTA a estimé que la paix et la sécurité retrouvées ont une signification particulière dans les rangs des travailleurs et des syndicalistes. «Le monde du travail et notre organisation connaissent parfaitement les sacrifices consentis. La réconciliation nationale, le dialogue, ont fait émerger la paix et la stabilité dont les attributs ne sont plus à démontrer», dira-t-il.

Dans le volet de la politique sociale, Abdelmadjid Sidi Saïd a salué les acquis sociaux au profit des retraités, des travailleurs et des catégories sociales démunies, ainsi que les nombreuses réalisations socioéconomiques qui , dit-il, ont permis la promotion et l’épanouissement de notre nation.

«La visibilité de ces actions salutaires sur le terrain ont radicalement transformé le quotidien du citoyen débarrassé de la peur, ont amélioré l’activité économique et l’activité sociétale. J’exprime cela devant vous car vous étiez aux premières loges de la lutte contre l’obscurantisme et la tentative de destruction des valeurs républicaines et démocratiques et même de nos valeurs ancestrales », a déclaré Sidi Saïd.

Amel Saher

------------------/////////////////////

Béjaia

Sauvegarder l’économie

Les commémorations ont été marquées à Béjaïa par un programme de festivités regroupant les travailleurs des entreprises publiques et privées. Le secrétaire local de l’UGTA, M. Yahiaoui, a souligné la conjoncture financière difficile que traverse le pays et qui s’est répercutée sur les activités économiques, d’où une situation professionnelle instable des travailleurs.

Quant au wali, Mohamed Hattab, il a dressé une situation détaillée du développement socioéconomique des différents secteurs, tout en soulignant que l’Etat a mis tous les moyens pour accompagner ce développement.

Le secteur des ressources en eau a bénéficié de plus de 300 milliards de centimes pour l’alimentation en eau potable des différentes localités. M. Hattab a appelé l’ensemble des travailleurs et opérateurs économiques à redoubler d’efforts pour achever les projets en cours. Il a fustigé les contestataires qui bloquent les routes et l’installation de canalisations sur leurs terrains, ce qui engendre des pertes énormes à l’activité économique. Il citera le cas de deux oppositions dans la commune de Boudjellil, ce qui bloque le raccordement de gaz naturel pour 140 foyers. Toutes ces entraves perdurent depuis des années en l’absence de mesures rigoureuses sur l’expropriation pour utilité publique.

A souligner que le complexe de jute réalisé en 2016, fleuron de l’industrie textile, est confronté à la réduction de l’activité, voire l’arrêt de chaînes de production pour des problèmes d’importation de matières premières et de concurrence.

M. Laouer

------------------/////////////////////

Sétif

De Aïssat idir à Benhamouda

C’est sous le signe de la reconnaissance et de l’engagement à relever d’autres défis et d’autres réalisations qu’a été marquée, hier à Sétif, la célébration du double anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures.

Des activités qui ont été mises en œuvre en présence du wali, Nacer Maskri, du président de l’APW, du secrétaire de wilaya de l’Organisation des moudjahidines ainsi que des autorités de la wilaya et cadres syndicaux venus nombreux pour conférer à cet événement historique sa juste dimension.

Dans la matinée, les autorités, accompagnées des représentants de différentes organisations, travailleurs et cadres syndicaux, se rendront d’abord au mémorial de la révolution où ils déposeront une gerbe de fleurs à la mémoire de nos glorieux martyrs, observeront un moment de recueillement et assisteront à la levée des couleurs nationales. Non loin de là, dans cette immense salle de la résidence universitaire Hachemi-Hocine, ces activités se poursuivront par une intervention du responsable de l’information au niveau du secrétariat de wilaya de l’UGTA, qui rappellera le parcours glorieux de cette organisation syndicale depuis sa création en 1956 et soulignera la décision courageuse et souveraine du Président Houari Boumediene, en 1971, de la nationalisation des hydrocarbures. Un parcours marqué par les sacrifices de cette organisation syndicale depuis Aïssat Idir, au titre de la glorieuse révolution de Novembre, et plus tard, durant la décennie noire avec, dira-t-il, la perte de pas moins de 500 martyrs du devoir national, à leur tête Abdelhak Benhamouda. Une organisation qui croit en la légitimité des institutions nationales et œuvre sans relâche pour la préservation et la consolidation des grandes réalisations de l’Algérie sous la coupe du Président Abdelaziz Bouteflika.

Plusieurs cadres et travailleurs de différents secteurs seront honorés à cette occasion.

F. Zoghbi