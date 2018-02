Organisation de la femme arabe : Une statue Ã  lâ€™effigie de Djamila Bouhired

L'Organisation de la Femme arabe (OFA) compte réaliser une statue au Caire (Egypte), à l'effigie de la moudjahida Djamila Bouhired, outre les projets d'un film et d'un livre sur son parcours militant, selon la presse égyptienne. En marge de la 2e édition du Festival international des films de femmes d'Assouan, dédiée à la moudjahida Bouhired, la présidente de l'OFA, Mirvet Tellaoui a indiqué que la statue sera érigée dans "l'une des rues du Caire", précisant que le film et le livre consacrés à la moudjahida retraceront "le riche parcours militant de Bouhired".

Créée en 2003, l'OFA, organisation gouvernementale activant au sein de la Ligue des Etats arabes, a pour objectif "la défense de la cause de la femme arabe".

La moudjahida Djamila Bouhired participe actuellement à la deuxième édition de ce festival dont les manifestations se poursuivront jusqu'au 26 du mois en cours. Outre les projections cinématographiques, les organisateurs de ce festival ont élaboré un riche programme de rencontres et conférences traitant du cinéma et de la cause de la femme. (APS)