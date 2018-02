Concert de flamenco-jazz prÃ©sentÃ© Ã  lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger : Cadences Ã©poustouflantes

"Conexion", intitulé d’un concert flamenco-jazz, animé vendredi soir à Alger, par le duo espagnol Juan Gomez Chicuelo et Marco Mezquida, dans une ambiance relevée, devant un public nombreux. Accueilli a l’Opéra Boualem-Bessaïeh, le duo, soutenu par leur compatriote, Paco de Mode à la percussion, a enchanté le public, 80 mn durant, à travers les huit pièces de leur unique album ensemble, au titre repris pour leur concert à Alger. Epoustouflants de virtuosité, les trois musiciens ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents respectifs, étalant leurs nouvelles créations à l’esprit flamenco et aux consonances jazz, sur des cadences composées, où les moindres intervalles harmoniques et rythmiques étaient exploités.

Les sonorités des cordes piquées et les accords renversés de la guitare de Juan Gomez Chicuelo caractérisant le genre flamenco, ont été renforcées par les dissonances harmoniques et les envolées phrastiques de Marco Mezquida au piano, donnant un champ d’expression plus contemporain, ouvert sur l’universalité et le jazz, à une musique représentative d’un genre autochtone. Dans des arrangements prolongés, conçus pour les prestations en public, les pièces, "Chicuelina"," Al Sol", "A Solas", "Velas", "Engano" "Neuordo", "Lento, andante, trépidante" et "Conexion", ont offert des espaces d’interprétation plus élargis aux trois musiciens qui ont brillé de maîtrise et de technique, se donnant la réplique dans des appels-réponses ahurissants de complicité et de précision. Le public, applaudissant longtemps "cette belle fusion des genres", de l’avis d’une spectatrice, a savouré le spectacle dans l’allégresse et la volupté. "Conexion", concert au genre musical introspectif, a mêlé les caractères fougueux du jazz et nostalgique du flamenco, pour permettre une rencontre judicieuse sur une même partition, d’un contenu authentique avec une forme des plus modernes. Considéré comme l’un des guitaristes flamenco de référence, Juan Gomez Chicuelo a travaillé avec des musiciens de renom, à l’instar d’Enrique Morente ou Diego El Cigala. Il a notamment composé une partie de la bande originale de "El Quijote", dernier film d’Orson Welles. Pianiste consacré dans les domaines du jazz et de l’improvisation, Marco Mezquida a reçu de 2011 à 2013, trois prix consécutifs en tant que Musicien de l’Année de l’Association des Musiciens de Jazz de Catalogne. Il a enregistré 25 albums, dont cinq d'entre eux en tant que leader et a joué dans plus de 30 pays sur 4 continents, avec plusieurs musiciens et groupes des plus influents de la scène du jazz, à l’instar de Jorge Rossy, Giulia Valle, Perico Sambeat et Marc Miralta.

Le concert "Conexion" est organisé sous l’égide du ministère de la Culture, par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), en partenariat avec l’Opéra d’Alger et l’Institut Cervantès d’Alger. (APS)