GÃ©nÃ©rale de la piÃ¨ce Taj Ennajah au thÃ©Ã¢tre rÃ©gional dâ€™Annaba : Introduction de la technique des marionnettistes

La générale de la pièce de théâtre, intitulée, Taj Ennajah (La couronne de la réussite), a été présentée, hier, à Annaba, suscitant l’enthousiasme des amoureux du 4e art, production de l’association Chiheb des arts dramatiques. Ecrite, réalisée et conçue par Yacine Tounsi, cette représentation met en valeur le travail qui est une nécessité vitale pour tout homme afin de gagner son pain à la sueur de son front. Précédée d’une formation d’une semaine au profit de 10 comédiens mais seulement quatre marionnettistes ont été choisis pour cette nouvelle production de l’association Chiheb, a indiqué le réalisateur, Yacine Tounsi, affirmant qu’ils ont subi un stage de casting.

Cette représentation théâtrale se caractérise par l’application de la nouvelle technique consistant dans la manipulation des marionnettes à vue et sans castelet. Quatre marionnettistes, dont deux jeunes filles, ont été distribués dans cette pièce, étant visibles sur la scène du théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba. Ce qui a émerveillé le public, en particulier les enfants, venus très nombreux, accompagnés de leurs proches pour suivre ce spectacle inédit. Taj Ennajah raconte l’histoire d’Ammi Mansour propriétaire d’une ferme abritant plusieurs animaux. L’âne d’Ammi Mansour refuse de travailler et quitte la ferme à la recherche d’une autre personnalité. Le chacal a profité de l’occasion en exploitant l’ignorance de l’âne pour pénétrer à l’intérieur de la ferme afin de manger les petites proies. Néanmoins, la vigilance d’Ammi Mansour lui a permis de sauver la ferme du chacal et a inculqué à l’âne une leçon inoubliable. Le rôle d’Ammi Mansour, propriétaire de la ferme, n’est autre que la jeune comédienne Ilham Daas, qui a montré des grands dispositions faisant d’elle une artiste d’avenir. Cette pièce de théâtre ce veut une leçon destinée aux générations futures, leur inculquant qu’il faut d’abord travailler à l’école afin de trouver un emploi pour gagner sa vie et avoir ainsi une place dans la société.

B. Guetmi