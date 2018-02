Le groupe El-Bahara Ã  Tizi Ouzou : concert pour la tolÃ©rance

Le légendaire groupe El Bahara animera vendredi prochain à la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou un gala artistique et ce dans le cadre d’une tournée artistique nationale que venait d’entamer ce groupe, a annoncé la cellule de communication de la wilaya de Tizi-Ouzou dans un communiqué. Ce gala qui débutera à 15h est placé sous le haut patronage du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et l’égide du wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali. Cet événement culturel et artistique vise, entre autres, à consolider l’identité et l’unité nationale, à chanter l’amour de l’Algérie, la tolérance et la fraternité entre jeunes, a-t-on fait savoir de même source. Ce gala se veut aussi, ajoute-t-on, une campagne de sensibilisation pour dénoncer le phénomène de la violence dans les établissements scolaires et les stades ainsi que le fléau de la toxicomanie qui menace sérieusement notre jeunesse.

Bel. Adrar