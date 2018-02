Exposition La Casbah en aquarelle : MÃ©moire collective

À l’occasion de la Journée nationale de La Casbah, l’artiste peintre Abdenasser Rebati expose jusqu’au 5 mars au Centre des arts et de la culture – palais des Raïs — Bastion 23, sous l’intitulé «La Casbah en aquarelle», une immersion dans l’univers mystique de la citadelle millénaire de l’Algérois.

Ayant produit 28 œuvres sur le tissage socioculturel de la Casbah d’Alger, l’artiste dit avoir mis trois mois pour réaliser cette série de tableaux avec beaucoup de plaisir et d’abnégation. Un sujet spécifique que le plasticien a réalisé en répondant aux échos de son âme.

«La Casbah est un sujet omniprésent dans la mémoire populaire de tous les Algériens, l’exécution, du sujet se fait avec beaucoup de facilité lorsque la présence de la Casbah ancrée dans les profondeurs de l’âme, l’habileté des mains fait le travail avec beaucoup de facilité», a-t-il noté.

Pour Abdenasser Rebati, la Casbah d’Alger est bien au-delà d’une simple citadelle séculaire à l’architecture authentique et impressionnante, il s’agit de la mémoire collective de tous les Algériens de l’Est à l’Ouest et du Sud au Nord. «Notre histoire millénaire s’y trouve entre les murs de la Casbah, depuis les Phéniciens, les Romains, les Turcs… la Casbah a été le théâtre de vie et de partage de toutes les ères historiques ayant passé sur le sol algérien, sans oublier qu’il s’agit du fief d’une guérilla citadine lors de la Révolution algérienne à partir de 1956. On l’appelait El Mahroussa, elle a toujours été protégée par ses enfants, ses hommes et ses femmes», a-t-il fait savoir. Ces enfants qu’il illustre avec beaucoup d’émotion et qui laissent le visiteur pantois devant chacune des 28 toiles.

En effet, en sus de la bâtisse, des trésors architecturaux, chaque œuvre porte des enfants des courent, des vieillards aux patios, des femmes en haïk et tout un tissu social qui a toujours fait la force de la Casbah. «J’ai mis l’accent sur l’animation humaine, il s’agit de la matière essentielle de La Casbah, c’est le génie humain qui l’a bâtie, chaque ruelle, impasse, palais, hammam, source ou marche porte dans ses entrailles une mémoire collective de plusieurs siècles», a-t-il souligné.

Artiste peintre autodidacte de la wilaya de Tébessa, Abdenasser Rebati a fait une formation pédagogique de l’enseignement des arts plastiques. Il a exposé depuis le début des années 1990 un peu partout en Algérie ainsi qu’en Tunisie, en France et en Suisse.

Kader Bentounès

Abdenasser Rebati, artiste peintre :

« redonner le charme d’antan à la Casbah »

En sus des visites sur place, quelles étaient vos principales sources d’inspiration pour enfanter ces 28 œuvres ?

J’ai visité la Casbah. J’ai arpenté ses ruelles sinueuses et questionné le temps et l’espace, mais j’ai surtout revu les anciennes photographies à la recherche du tissu social de la Casbah de naguère, cet aspect convivial et savoureux du partage humain comme les qàadats nocturnes, les bouqalats, les femmes vêtues en haïk et les enfants qui jouent dans les ruelles. Les choses se sont un peu dégradé, j’aimerais voyager dans le temps à la recherche des traditions d’autrefois pour revisiter la mémoire et sensibiliser le public que la Casbah est la mémoire collective de l’ensemble des Algériens.

Y a-t-il un changement entre ces clichés d’autrefois et la Casbah d’aujourd’hui ?

On l’appelait jadis El Mahroussa, le bien-gardée, la Casbah a continué d’exister grâce à la promesse de ces enfants de la protéger depuis des siècles. Mon rôle d’artiste est de sensibiliser l’actuelle et les prochaines générations quant à la nécessité de valoriser ce riche patrimoine et de perdurer les anciennes coutumes. Il faut aussi réhabiliter la bâtisse et redonner vie à tout ce qui faisait le charme de la Casbah auparavant.

Pourquoi avez-vous opté pour la technique de l’aquarelle ?

La technique de l’aquarelle est très difficile dans l’application, elle demande beaucoup de matériel et une énorme concentration pour peaufiner un sujet aussi riche et délicat comme la Casbah d’Alger. L’aquarelle est la meilleure technique pour mettre en avant tout la richesse de la Casbah.Le sujet de la Casbah est un passage artistique obligatoire pour tout peintre algérien. Parlez-nous de la genèse du projet de cette exposition...

C’est la Casbah qui nous séduit par son charme pour aller travailler sur elle. Elle s’impose et vient vers l’artiste et non pas le contraire, on ne peut être insensible à la Casbah d’Alger. Elle a inspiré beaucoup d’artistes peintres, musiciens, cinéastes… algériens et étrangers. On ne se rassasie jamais de la visiter, de lire à son sujet et de produire pour son aura sempiternel. Elle garde tout son mystère, son folklore, ses secrets ses mythes et ses trésors. Chaque personne qui visite la Casbah se sent bien, c’est une citadelle conviviale qui nous rappelle nos aïeux et les origines de notre identité.

Propos recueillis par : Kader B.