Protection de lâ€™enfance : De nouveaux mÃ©canismes

La croissance du phénomène de la violence à l’égard des enfants dans toutes ses formes et les mécanismes de lutte contre cette brutalité sur «l’enfant» a été à l’ordre du jour d’une rencontre de sensibilisation organisée jeudi dernier à Alger par les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger. Cette rencontre a vu la participation de spécialistes dans les domaines sécuritaire, psychologique et éducatif et des associations de parents d’élèves afin d’examiner les causes et conséquences de ce phénomène et présenter les nouvelles mesures juridiques en matière de protection de l’enfance. Elle s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et le ministère de l’Education nationale au profit des parents d’élèves et enseignants, visant à expliquer les nouveaux mécanismes mis en place en matière de protection de l’enfance contre la violence à la faveur de la nouvelle loi promulguée en juillet 2015, a précisé le chef de la cellule d’écoute au niveau de la circonscription de Dar El Beida, le lieutenant de police Saoudi Salma, dans une intervention au centre culturel Ali-Maachi, dans la commune de Bordj El Bahri. Mme Saoudi a évoqué l’expérience pionnière de la DGSN en matière de protection de l’enfant, rappelant la création du Bureau en charge de l’enfance en 1982, la mise en place de brigades spéciales en 2017 au niveau des services de la police judiciaire, l’ouverture du numéro spécial 104 pour la dénonciation des cas de violence ou d’enlèvement d’enfants, outre l’élaboration d’un plan d’alerte en la matière. La DGSN a également consacré des salles d’enregistrement audiovisuel au profit des enfants victimes d’agressions sexuelles au siège de la brigade de protection des catégories vulnérables au niveau de la circonscription-Est de la police judiciaire de Bab Ezzouar, a-t-elle ajouté. Les participants à cette rencontre conviennent de l’importance de l’implication des parties concernées (familles, établissements éducatifs, services de sûreté, justice, médias et société civile) dans la protection des mineurs contre les dangers qui les menacent sur les plans psychologique et physique. Il faut rappeler que le réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant (Nada ) œuvre pour la réduction du taux de violences faites aux enfants à hauteur de 40% sur les cinq prochaines années, à travers l’adoption d’un programme d’action scindé en plusieurs axes, dont des actions préventives et des campagnes de sensibilisation.Ce réseau compte mobiliser ses 150 associations pour l’adoption d’un programme d’action s’étalant jusqu’à 2022 et renfermant des actions préventives, des programmes d’accompagnement et des campagnes de sensibilisation, en coordination avec les parties concernées activant dans le domaine de l’enfance. Ledit programme a assuré l’année précédente des cycles de formation au profit des 600 gérants et animateurs d’associations sur la gestion des associations et les droits de l’enfant et, outre le renforcement du système de signalement via le numéro vert du réseau 3033 qui a permis de recenser 8.765 enfants victimes de conflits familiaux et de divorce et 5.171 enfants victimes de mauvais traitements corporel et psychologique, 934 enfants victimes de violence sexuelle et 330 enfants et adolescents «poussés» dans la consommation de drogue.

R. S.