Accidents de la route : 9 morts et 17 blessÃ©s en 48 heures

Neuf personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans 10 accidents de la circulation survenus du 22 au 24 février courant, dans plusieurs wilayas du pays, indique samedi la Protection civile dans un communiqué.

La wilaya de Sétif déplore le bilan le plus lourd avec 03 personnes décédées et 04 autres blessées, suite à 02 accidents de la route survenus dans les communes d’Ain Oulmane et Ain Arnat, précise la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 39 personnes incommodées par le monoxyde de carbone ( CO2) dégagé par des appareils de chauffage et chauffe-bains défaillants dans les wilayas d’Alger, Bouira , Chlef, Bordj Bou Arreridj, Ain Defla, Tiaret, Nâama et à Sétif est-il ajouté.

«Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées dans un état satisfaisant vers les établissements de santé. En revanche, une personne (femme) âgée de 43 ans est décédée intoxiquée, suite à l’inhalation du monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain à l’intérieur d’une habitation, sise la cité Gragria, commune de Hammam Guerguour (Sétif)».



Collision entre un camion-citerne et une motocyclette à Constantine



Par ailleurs, au niveau du tunnel T4 de l’autoroute Est-Ouest, situé à la commune d’Aïn Bouziane, aux frontières des wilayas de Constantine et de Skikda, une personne a trouvé la mort vendredi en fin d’après-midi, dans un accident de la circulation, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction locale de la protection civile.

C’est aux alentours de 17 h que les éléments de l’unité de la commune de Zighoud-Youcef sont intervenus au niveau du tunnel en question afin de porter secours aux victimes d’une collision entre un camion-citerne et une motocyclette. Sur place, ils ne pourront que constater le décès du conducteur âgé de 22 ans, alors que le second passager, un enfant de 15 ans, présentait de graves blessures aux membres inférieurs.

De son côté, le chauffeur du poids lourd, 46 ans, se trouvait sous le choc, et a également été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui ont également procédé à l’extinction du feu qui s’était déclaré au niveau des pneus du camion, ce qui a permis d’éviter une véritable catastrophe, la citerne contenant 27.000 litres de carburant. Les deux blessés ont été admis au service des urgences de l’hôpital de Zighoud- Youcef, tandis que le corps du motocycliste a été acheminé vers la morgue du même établissement.

Par ailleurs, quatre personnes, âgées entre 29 et 35 ans, ont été blessées l’avant-veille au niveau du tronçon de l’autoroute reliant Aïn Smara à la nouvelle ville Ali Mendjeli, et ce à la suite d’un carambolage impliquant trois personnes blessées légèrement qui ont été rapidement évacuées par les éléments de la Protection civile vers la polyclinique de Hricha Amar (Aïn Smara), l’hôpital Abdelkader Bencherif d’Ali Mendjeli et le centre hospitalo-universitaire de Constantine.

