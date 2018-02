SÃ©curitÃ© routiÃ¨re : 189.000 actions de Sensibilisation Ã  SÃ©tif

Pas moins de 637 accidents corporels et matériels de la circulation ont été enregistrés au cours de l’année 2017, engendrant 726 blessés et 26 décès. Ce sont là des chiffres révélateurs qui ont été annoncés par le contrôleur de police, Akhrib Mohamed, chef de la

Sûreté de la wilaya de Sétif à l’issue de la rencontre consacrée au bilan des activités des différents services, l’année dernière.

Des chiffres qui ne sont pas sans faire ressortir une baisse de 179 accidents de la route par rapport à 2016, suite aux efforts d’envergure qui ont été déployés sur le terrain par les forces de police mais qui restent encore importants sachant de surcroit que le facteur humain continue hélas d’être la cause essentielle à hauteur de 97,80%, et invite plus que jamais à une extrême prudence sur nos routes. Pour agir avec l’efficacité qui se doit sur ce tragique phénomène et le contenir le mieux qui soit, 213 opérations de contrôle avec l’utilisation du radar ont été effectuées en 2017 sur les grands axes routiers, notamment les points sensibles au même moment ou les services de police, agissant en application des instructions du directeur général de la Sûreté nationale, ont procédé à l’encadrement de 189.014 activités de sensibilisation et de proximité au profit des usagers de la route en 2017, ainsi que la gestion de 36 espaces de sécurité routière.

Autant d’actions que viennent consolider d’autres plus dissuasives et partant, les dispositifs mis en place sur les carrefours, routes secondaires et autres points noirs au niveau desquels pas moins de 60.123 infractions au code de la route ont été relevés ainsi que 5.638 délits routiers.

Le volet inhérent à la lutte contre la criminalité urbaine a fait l’objet, durant cette même année, de 8.227 descentes visant 11.284 lieux et espaces, clubs, cafés, commerces et marchés, gares routière et ferroviaire et autres lieux publics. 97.480 véhicules ont par ailleurs été contrôlés parmi lesquels

37 étaient recherchés pour différents motifs, alors que 89.252 personnes ont fait l’objet de contrôle dont 654 femmes, fait ressortir le bilan 2017 des services de police de Sétif. Au mêmetitre, des d’activités qui ont également permis d’enregistrer 527 affaires de drogue, 485 vols et agressions ainsi que 198 affaires pour port d’armes prohibées. Sur un autre front, 1.557 personnes recherchées par la justice et 1.067 autres sous le coup de recherche militaire ont été arrêtées.

F. Zoghbi