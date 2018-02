CriminalitÃ© : Un vÃ©ritable flÃ©au

La violence urbaine est malheureusement devenue un véritable fléau qui menace notre société. Il ne se passe pas un jour sans que l’on entende, dans un quartier ou un autre, que des jeunes ont semé la terreur et que la situation risquait de dégénérer, n’était l’intervention des services de sécurité.

Le drame est évité de justesse trop souvent parti sur des futilités. Dans les nouvelles cités plus particulièrement, le phénomène prend de l’ampleur, agaçant les habitants qui voient leur bonheur et leur rêve s’évaporer, à peine installés dans leurs nouveaux appartements.

Drogues, utilisation d’armes blanches, bagarres au milieu de la nuit, pour ne citer que ces délits, marquent les jours et les nuits des occupants des lieux qui espéraient, en quittant leur baraques de fortune, du repos et du calme. Mais, hélas, ils seront vite déchantés, voire frustrés en voyant ce qui se passe sous leurs balcons. En fait, la délinquance urbaine dans ces nouvelles cités, très souvent livrées à la hâte, qui s’explique par la forte demande du logement, a fait que très souvent, ces dernières ne sont pas dotées de toutes les commodités nécessaires, à même d’assurer la sécurité de ces populations relogées.

Ces nouveaux quartiers comptent pas loin de 2000 âmes et le commissariat le plus proche se trouve à deux ou trois kilomètres. Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a insisté maintes fois sur les commissariats de proximité dans ces derniers pour sécuriser au mieux les familles. Mais que faire face à la forte pression sur le logement, notamment à Alger ? Mieux encore, un fichier des délinquants juvéniles la plupart du temps ayant des antécédents a même été élaboré pour parer à toute éventualité.



Guerre des gangs



Les sociologues tout comme les psychologues sont aujourd’hui unanimes pour déclarer que le fléau gagne du terrain et qu’il est temps de se pencher sérieusement sur la question et surtout prendre les dispositions qui s’imposent pour limiter les dégâts.

Ils estiment qu’il est temps de mettre un terme à la

«guerre des gangs» dans les nouvelles cités, en l’absence de la culture de «vivre ensemble», d’accepter carrément l’autre, afin de prévenir les conflits qui se transforment en violences verbale et gestuelle, bref en délinquance urbaine. Selon Kacemi Bouabdallah, chercheur au centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, il est essentiel de prendre en considération le mode de vie avant le relogement des familles concernées et surtout l’étudier avant toute opération de relogement, d’autant plus que ces mêmes familles vont se retrouver avec d’autres personnes venues de milieux divers, avec lesquelles elles partagent des espaces communs, donc avec lesquelles il faut cohabiter et surtout faire la paix.

Certains sociologues ne s’arrêtent pas là et vont jusqu’à parler d’absence de la société civile sur le terrain ou plutôt son incapacité à encadrer ces populations et jouer ainsi le rôle de rempart contre la criminalité urbaine.



Un problème d’adaptation



Il est clair que cette forme de délinquance a, des origines autres que la dislocation de la famille, la précarité ou encore la déperdition scolaire ou l’oisiveté. C’est un problème d’adaptation avant tout. Aujourd’hui, les statistiques des services de sécurité sur la criminalité urbaine nous donnent des sueurs froides. En 2017, il faut souligner que plus de 17.000 individus impliqués dans des affaires de détention et de consommation de stupéfiants ont été interceptés et

152 kg de cannabis et plus de 1 kg d’héroïne saisis, au niveau de la wilaya d’Alger. La Sûreté d’Alger fait ressortir dans ses bilans un total de17.207 suspects impliqués dans des affaires de détention et de consommation de stupéfiants ainsi que 15.023 affaires traitées qui se sont

soldées par la saisie de 152 kg de cannabis, 115.000 comprimés psychotropes et 1.135 kg d’héroïne.

Les mêmes services avaient traité 3.936 affaires dans lesquelles 4.049 individus étaient impliquée, en plus de la saisie de 6.800 armes blanches prohibées.

De nos jours, la violence urbaine, il n’y a pas à dire, est devenue un mal profond qui ronge la société algérienne et il est plus que temps de se pencher sur les causes réelles afin de les juguler.

Samia D.