GRAND ANGLE : Aidez-les !

L’appel lancé par le président palestinien Mahmoud Abbas le 20 février devant le Conseil de sécurité, dans lequel il demandait la création d’un mécanisme multilatéral grâce à une conférence internationale, pour avoir la paix au Proche-Orient, rejetant, ce faisant une médiation unique des Etats-Unis dans le processus de paix dans l'impasse depuis 2014, sera-t-il entendu ? Jeudi son Premier ministre l’a relayé en appelant l'Union européenne (UE) à construire la paix dans cette région du monde. «Le discours du président Abbas au Conseil de sécurité des Nations unies invite le monde à contribuer à la paix et à la solution à deux États sur la base des frontières de 1967», a rappelé Rami Hamdallah. Ce discours, sera-t-il indiqué, «a donné à la communauté internationale l'occasion historique de parvenir à une solution politique équitable et équilibrée qui met un terme à l'occupation et protège (les) droits nationaux légitimes» du peuple palestinien. Sauf que dans ce cas et d’autres également, la communauté internationale est otage des membres permanents du Conseil de sécurité qui se posent en définitif plus comme des obstacles au règlement des conflits dans le monde que des acteurs favorisant l’instauration de la paix. Conscient de cette réalité qui au demeurant contrarie les efforts diplomatiques déployés pour parvenir à la paix, le président palestinien a lancé aux 15 membres du Conseil un "Aidez-nous!" qui en dit long sur le désir des Palestiniens de se voir enfin reconnus comme un Etat à part entière à l’instar des 193 composant les Nations unies. Et si d’aucun misait sur l’usure du temps pour décourager les palestiniens dans leur quête légitime, le président palestinien avertira en déclarant son intention de revenir au Conseil de sécurité et demander à avoir cette protection d'une reconnaissance pleine et entière d'un Etat. «Reconnaître l'Etat de Palestine ne va pas contre des négociations» mais les favorisent, avait ainsi lancé Mahmoud Abbas. D’autant que contrairement à ce que laissent entendre les accusations proférées, les Palestiniens n’ont jamais refusé le dialogue. Quelle sera la réponse de l’Europe ? Ses dirigeants savent que les Etats-Unis ne sont pas prêts de lâcher la main sur un dossier qu’ils considèrent être le leur. Preuve en est la réaction du département d'Etat américain qui a accueilli fraîchement l'idée d'une conférence internationale. « Si on pense qu'à un moment donné d'autres pays peuvent être utiles pour le processus de paix, on sera certainement disposé à les intégrer», a déclaré sa porte-parole, laissant entendre qu’ils ne sont pas disposés pour l’heure à changer le format. Mais force est de souligner que si la situation demeure en l’état et que de nouveau les Palestiniens se sentent trahis et abandonnés par ceux à qui ils ont demandé de l’aide, ils seront dans leur droit de recourir à tous les moyens qu’ils jugent nécessaire pour défendre leurs droits légitimes.

Nadia K.