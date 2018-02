Selon Amnesty International : Le maroc a eu recours Ã  une Â« force excessive injustifiÃ©e Â»

Durant l’année 2017, les autorités marocaines ont eu recours à une «force excessive injustifiée» contre la population du Sahara occidental qui revendiquait son droit à l’autodétermination et à la justice, a affirmé le dernier rapport annuel d’Amnesty International (AI) sur la situation des droits de l’homme dans le monde, publié jeudi.

«Tout au long de l’année, les autorités ont régulièrement eu recours à une force excessive et injustifiée pour disperser des manifestants pacifiques dans plusieurs villes du Sahara occidental, notamment à Laâyoune, Smara, Boujdour et Dakhla», a souligné le rapport. Le document a précisé que «celles et ceux qui réclamaient l’autodétermination de ce territoire et la libération des prisonniers sahraouis étaient tout particulièrement visés par cette pratique». Rappelant qu’en avril, le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé pour un an, le mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), le rapport relève que le volet concernant la surveillance de la situation en matière des droits de l’Homme n’a pas été inclus dans ce nouveau mandat. Et c’est ainsi qu’en toute «impunité» que «plusieurs manifestants, blogueurs et militants ont été emprisonnés, souvent à l’issue de procès iniques sur la base d’accusations forgées de toutes pièces», a noté AI qui présente plusieurs cas.

Le rapport cite le cas du blogueur sahraoui, Walid El Batal, qui a purgé une peine de 10 mois de prison assortie d’une amende sur la base d' «accusations fallacieuses», et celui du militant sahraoui, Hamza El Ansari, jugé coupable et condamné à un an de prison, sur la base de «fausses accusations». Aucune enquête n’a été menée sur «leurs allégations selon lesquelles des policiers les auraient maltraités et forcé à signer une déclaration les yeux bandés», a précisé le rapport. Il a souligné qu’en 2017 encore, «les tribunaux ont retenu à titre de preuve à charge, des déclarations faites en détention en l’absence d’un avocat, sans enquêter en bonne et due forme sur les allégations selon lesquelles ces déclarations auraient été arrachées sous la torture et d’autres mauvais traitements». Le rapport annuel d’AI revient sur le cas des 23 prisonniers politiques du groupe des Gdeim Izik et sur leur condamnation en juillet 2017 à de lourdes peines, dont certaines de réclusion à perpétuité, par un tribunal civil, après un «procès manifestement inéquitable».»Le tribunal civil n’a pas véritablement enquêté sur les allégations de torture de ces personnes en détention et a jugé recevables des informations extorquées par ce moyen», a rappelé Amnesty. L’ONG a souligné également les conditions carcérales non conformes aux normes humaines et internationales, ajoutant que les autorités judiciaires marocaines «n’ont pas enquêté sérieusement sur les tortures et les mauvais traitements que les policiers leur ont fait subir, ni amené les responsables présumés à rendre des comptes».



Groupe Gdeim Izik : décès d’un prisonnier politique sahraoui



Nous apprenons par ailleurs, que le prisonnier politique sahraoui du groupe Gdeim Izik, Mohamed El Ayoubi, est décédé mercredi soir dans la ville occupée d'El Aaiun en raison des dures conditions et des mauvais traitements dans les prisons marocaines, a rapporté jeudi l'agence de presse sahraouie (SPS). El Ayoubi qui purgeait une lourde peine de 20 ans de prison ferme, a été arrêté par les autorités d'occupation marocaines lors du démantèlement sauvage du camp de Gdeim Izik, le 8 novembre 2010. Il a subi toutes les formes de torture physique et morale durant son arrestation au siège de la gendarmerie et au poste de police dans la ville occupée d'El Aain, avant d’être transféré avec ses collègues le 11 novembre à Salé Rabat (Maroc), a indiqué la même source. En raison de la torture, il a été contraint à rester sur un fauteuil roulant pendant sa détention à Salé 2 jusqu'au 12 janvier 2011, date à laquelle il a été transféré à l'hôpital de «Souissi» Rabat où il a été admis jusqu'au 28 février 2011. Depuis son retour en prison, son état de santé s’est détérioré en l’absence d’une assistance médicale nécessaire, a précisé l'agence. Ces populations sahraouies, sorties des villes occupées en «exode massif» pour protester contre «la répression et la marginalisation exercée par le Maroc à leur encontre», se sont installées à Gdeim Izik, près de la ville d`El Ayoun, dans des camps qu’elles ont baptisés «Camps de l’indépendance». Quelques 23 prisonniers politiques du groupe Gdeim Izik ont été condamnés en juillet 2017 à de lourdes peines, dont certaines de réclusion à perpétuité, par un tribunal civil, après un «procès manifestement inéquitable». «Le tribunal civil n’a pas véritablement enquêté sur les allégations de torture de ces personnes en détention et a jugé recevables des informations extorquées par ce moyen», selon les rapport d'ONG comme Amnesty. Ces ONG avaient mainte fois souligné également les conditions carcérales non conformes aux normes humaines et internationales, ajoutant que les autorités judiciaires marocaines «n’ont pas enquêté sérieusement sur les tortures et les mauvais traitements que les policiers leur ont fait subir, ni amené les responsables présumés à rendre des comptes». «Les autorités ont maintenu plusieurs personnes en détention prolongée à l’isolement, ce qui s’apparentait à de la torture ou à d’autres mauvais traitements. Un prisonnier, Ali Aarrass, a été détenu à l’isolement pendant plus d’un an», avait affirmé un rapport d'Amnesty.

Il a attesté également que les autorités marocaines n’ont pris aucune mesure pour remédier à l’impunité dont bénéficiaient les auteurs de «graves violations, notamment, la pratique systématique de la torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires, perpétrées au Maroc et au Sahara Occidental».

R. I.



Question de la Décolonisation

à l’agenda de l’ONU en juin

Le Comité spécial de la décolonisation de l’ONU, dit comité des 24, qui a ouvert jeudi à New York sa session 2018 a inscrit l’examen de la question du Sahara occidental à l’agenda de sa prochaine réunion de fond prévue du 11 au 22 juin La décolonisation du Sahara occidental sera de nouveau au menu de cette session qui va également évoquer la question d’envois de missions de visite aux territoires non autonomes et la diffusion d’informations sur la décolonisation, selon le programme de travail du Comité. Sur décision de l’Assemblée générale, le dossier du Sahara occidental a été renvoyé au Comité des 24 pour examen, en application de la résolution 1514 relative à la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. La décision a réaffirmé le mandat du Comité des 24 concernant la décolonisation du territoire du Sahara occidental, désavouant formellement le Maroc qui a prétendu faussement que le règlement de ce conflit était l’apanage exclusif du Conseil de sécurité. Le Comité avait en 2017 réitéré, dans les conclusions couronnant sa session de fond, qu’il était mandaté par l’ONU pour examiner et mener à terme le processus de décolonisation des territoires sahraouis occupés. Aussi, il avait décidé à l’unanimité d’appuyer toutes les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives au règlement de la question sahraouie, au lieu de soutenir uniquement les résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007, comme le voulait le Maroc. La réunion du Comité jeudi, tenue au titre des préparatifs de la session 2018, a décidé, par ailleurs, d’envoyer une mission en Nouvelle-Calédonie, en prévision du référendum d’autodétermination de ce territoire non autonome fixé au plus tard en novembre 2018. En présence du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de nombreuses délégations ont fait part de leur souhait de faire partie du trio qui se rendra en Nouvelle-Calédonie, du 12 au 16 mars prochain, sur invitation de la France, puissance administrante. Au nom du groupe du «Fer de lance mélanésien», le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a dit attendre avec intérêt les conclusions de la réunion prévue fin mars à Paris entre le Comité de signataires de l’Accord de Nouméa et la puissance administrante sur les questions en suspens relatives au statut politique futur de la Nouvelle-Calédonie. Inaugurant la session en sa qualité de président pro tempore, Guterres a déclaré que la décolonisation est un domaine qui lui tient à cœur et pour lequel il a réitéré son engagement. «L’Assemblée générale a toujours réaffirmé que la décolonisation était une priorité», a indiqué Guterres devant les membres du Comité. «Cela reste le cas aujourd’hui avec les 17 territoires non autonomes relevant du Comité spécial», a-t-il ajouté. À l’issue de l’intervention du secrétaire général, les membres du Comité ont élu par acclamation Walton Alfonso Webson, représentant permanent d’Antigua-et-Barbuda auprès de l’ONU, en qualité de président dudit Comité pour la session 2018. Walton Alfonso Webson, qui s’est exprimé lors de cette réunion inaugurale, a invité les membres du Comité à intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre la Troisième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme (2011-2020). (APS)

arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne outrepassé

manœuvre condamnée

Le membre du bureau politique du Front Polisario et secrétaire général de l’Union des étudiants sahraouis, Moulay Mohamed Brahim, a affirmé jeudi à Batna que le Front «condamne avec force» les manœuvres de la commission européenne pour passer outre les décisions du tribunal européen. Moulay Mohamed Brahim a souligné que l'arrêt du 21 décembre 2016 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) déclare «illégitime toute forme d’investissement économique faite par des sociétés multinationales sur les terres occupées du Sahara occidental». Intervenant au cours d’une rencontre tenue au centre de recherche de l’université Batna-2, à l’occasion du 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le même responsable sahraoui a estimé que «la commission européenne tente de passer outre cette décision juridique en négociant directement avec le Royaume marocain le renouvellement de l’accord de pêche et des produits agricoles». Moulay Mohamed Brahim a également indiqué qu’en cette occasion, le Front Polisario condamne «toutes les formes de répression policière et de blocus médiatique menées par les forces de répression marocaines sur les terres occupées ainsi que l’empêchement des observateurs et des journalistes internationaux de se rendre sur les terres occupées pour observer «les graves violations qui y sont faites aux droits de l’homme». Organisée par le bureau de Mahfoud Ali Biba des étudiants sahraouis dans les deux universités de Batna 1 et 2, la manifestation s’est déroulée en présence du secrétaire général de la wilaya de Batna et un grand nombre d’étudiants sahraouis en Algérie.

Navire arraisonné

Une « victoire majeure »



La confirmation de la justice sud-africaine que la cargaison de phosphate à bord du navire bloqué, NM Cherry Blossom, revient de droit au Sahara occidental, est une «victoire majeure pour les Sahraouis», a affirmé hier l’observatoire des ressources du Sahara occidental (WSRW). «Le verdict de la Haute Cour d’Afrique du Sud, qui a confirmé que le propriétaire de la cargaison de phosphate à bord du navire arrêté, NM Cherry Blossom, est le gouvernement sahraoui, et non la société nationale marocaine de phosphate qui n’était pas autorisée à vendre la cargaison, est une victoire majeure pour les Sahraouis devant une cour africaine», a estimé un communiqué de l’observatoire. Un navire transportant 50.000 tonnes de phosphates extraits illégalement du Sahara occidental destinées à la Nouvelle Zélande, a été arraisonné en mai 2017 en Afrique du Sud, à la demande du Front Polisario.