Dans la LUCARNE : Les jeunes, espoir de demain

Notre football, les avis sont unanimes, possède un «vivier» des plus riches dans cette discipline très prisée par les Algériens. Sur le plan mondial, les grandes nations de football basent leur travail actuel sur une projection sur l’avenir. C’est-à-dire qu’il ne faudra pas s’évertuer, chaque jour que Dieu fait, à montrer au monde entier que votre équipe est la «meilleure» et qu’elle vient de faire ceci et cela. L’essentiel, c’est d’avoir les moyens infrastructurels et humains de sa politique. Car, tôt ou tard, on arrivera à faire mieux que ce qui a été fait par le passé. Aujourd’hui, c’est vrai que notre «jeu à onze» bat de l’aile. Et ce n’est pas une vue de l’esprit. Même au niveau de la FAF, on tient pratiquement le même langage, même si dans ces analyses, les avis et les intentions des uns et des autres divergent d’un camp à l’autre. Car rien n’est fortuit ni hasardeux. Tout est lié et baigne dans une politique qui paraît cohérente pour certains. Il est vrai que tout ce qui vient d’outre-mer ne peut assurer un développement harmonieux pour cette discipline. L’apport des deux «rives» doit être encouragé du fait qu’on aura toujours besoin de toutes les potentialités algériennes là où elles se trouvent. Ce n’est pas une honte de faire venir des joueurs, qui sont nés et formés ailleurs, et qui évoluent dans les meilleurs clubs d’Europe. Bien au contraire, cette réalité doit être considérée comme une richesse pour notre pays, et on l’avait vu sur le terrain. Le seul fait de parler de la performance du Mondial brésilien est là pour attester sur ce que l’on avance. Un potentiel que nombreux sont les pays qui nous envient de posséder de tels talents, surtout qu’il n’est plus facile de nos jours d’en former. Ceci dit, l’Algérie actuelle, qu’on le veuille ou non, «regorge» de joueurs qui sont capables de redorer le blason de notre football. Là, il faudra, cependant, établir durablement les jalons relatifs à la prospection pour dénicher les «pépites» que tout le monde recherche. Dieu seul sait si elles sont nombreuses. Face à l’absence d’un véritable système de détection et de prospection à travers les régions existantes dans le pays, qui permet d’assurer à nos différents sélectionneurs nationaux de bénéficier des meilleurs éléments, il y a lieu de s’aider des joueurs qui opèrent dans le championnat national d’élite. Là aussi, sur les 32 clubs d’élite, il y a lieu de choisir ceux qui sortent du lot. C'est-à-dire qu’il ne faut pas ramener pour ramener. Car, le problème qui se pose, la condition d’âge en ce qui concerne les joueurs du cru est très importante, étant donné que nous visons des objectifs à court et moyen terme. C'est-à-dire, ce n’est pas l’immédiat qui doit triturer nos méninges. Bien au contraire, il faudra tracer une politique visant le long terme. C'est-à-dire qu’il faudra préparer la relève de demain sur des bases «scientifiques». C'est-à-dire qu’on aura une équipe complète qui gravira les échelons ou paliers avec tous les éléments ensemble. Ce qui fait qu’il n’y aura pas de «cassure» et qu’on aura une équipe qui puisse rivaliser avec les équipes africaines de plus en plus difficiles à manier ou à battre. On pourrait commettre des erreurs en ne privilégiant que le court terme. Ce serait alors des «politiques de replâtrage» inutiles et surtout inopportunes. Et dans une telle situation, on aura alors «tiré» à blanc du fait qu’on a raté la cible en raison de choix mal choisis. Théoriquement, l’Algérie du football ne doit pas rester en marge du football africain. Car, elle a tous les moyens pour lui servir de locomotive. Et cela sans exagération aucune. C’est la stricte vérité !

Hamid Gharbi