Paradou AC 1 - NA Hussein Dey 1 : Ã©quitable

Le Paradou Athlétic Club et le NA Hussein Dey se sont séparés, hier au stade de Bologhine, à l'occasion de la 21e journée du championnat de Ligue 1, sur un score de parité (1-1). Tout s'est joué en seconde période. Le PAC a ouvert la marque à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Naidji, alors que le NAHD a égalisé sur penalty, par Alati, dans les dernières minutes.

Le public du stade de Bologhine a eu droit à une partie plaisante entre deux formations aux styles de jeu opposés. Ce derby algérois a démarré sur les chapeaux de roues. Marquée par l'aspect tactique et dominée par l'engagement physique, cette confrontation a connu beaucoup de duels au milieu du terrain. Chacune des deux formations voulait contrôler le match. L'Athlétic, avec un jeu court et élaboré, a pris l'initiative du jeu à son compte, d'emblée. Néanmoins, les poulains du technicien espagnol Nogués ont eu beaucoup de peine à déstabiliser le bloc défensif nahdiste et à placer des attaques. De leur côté, les protégés de Dziri, avec un jeu plutôt long et direct et une reconversion défense-attaque rapide, se sont montrés très dangereux dans les contres. 9', Yousfi ouvre les hostilités. Il manque de peu de reprendre le centre de Chouiter dans la surface. 18', le coup franc d'Alati passe à peine sur la transversale. Les joueurs du PAC continuent dans leur stratégie. Avec un rythme soutenu, ils poussent de plus belle et insistent pour imposer leur jeu. Cependant, la défense du Nasria résiste. 20', Messibah, seule face au gardien, ne parvient pas à cadrer. 31', Benayad pivote sur lui-même en pleine surface, mais n'arrive pas à placer son tir. La seconde période a été identique à sa précédente. Le Paradou, assez bien organisé sur le terrain et évoluant en bloc, a tenté tant bien que mal de faire le jeu. De son côté, la formation d'Hussein Dey, avec des lignes espacées, a surtout procédé par des contres. Après quelques timides occasions, l'Athlétic parvient à ouvrir la marque en toute logique. 60' de jeu, profitant d'une mauvaise anticipation du portier Merbah, Benkhelifa alerte Naidji, qui ne trouve aucune difficulté à glisser le cuir dans les filets. Après cette réalisation, le staff technique du Nasria revoit son schéma et sa stratégie de jeu. Dziri passe à une configuration un peu plus offensive (4-4-2 en losange, assez proche du 4-3-3). Le match s'emballe, et les deux formation se rendent coup pour coup pratiquement. Le NAHD prend de plus en plus de risques, alors que le PAC tente d'exploiter les espaces laissés par l'adversaire. 82', l'arbitre de la rencontre Necib accorde un penalty pour le Milaha, suite à une faute dans la surface sur Khassef, qui venait de remplacer Brahimi. Alati se présente pour exécuter la sentence et remet les pendules à l'heure. Malgré les nombreuses tentatives des deux adversaires qui voulaient visiblement en découdre, le score en restera là. Un score équitable et logique, au vu de la physionomie de la partie.

Rédha M.