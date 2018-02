USMA - MCA : quitte ou double

Elle sera immanquablement marquée par le derby du Centre entre l'USMA et le MCA. La première manche est revenue aux Usmistes sur deux buts jugés «litigieux» par les Mouloudéens.

D’ailleurs, le directeur général du MCA, Kamel Kaci-Saïd, vient de récuser l'arbitre Boukouassa qui avait officié le match aller. On n'a pas le droit, par équité, de désigner le même arbitre pour un tel derby, surtout qu'il avait été avantageux à une équipe contre l'autre. Un tel choc mérite un arbitre neutre qui soit impartial, quel que soit l'enjeu. Il faut dire que les Rouge et Noir sont dans une mauvaise passe. Ce qui n'est pas le cas du MCA qui est en phase euphorique. Après avoir dominé le leader, le CSC, sur le score de 3 à 0, le MCA s'est qualifié en «dynamitant» le représentant congolais, l'AS Otoho, sur le large score de 9 à 0. Pour éviter une marge encore pus éloquente, les Congolais ont simulé des blessures, pour que l'arbitre siffle la fin du match, alors qu'il y avait plus de dix minutes de temps perdu. Cela dit, on espère que le fair-play soit au rendez-vous, et que la commission de désignation des arbitres prenne en compte la doléance du MCA en désignant un arbitre qui n'avait pas arbitré la manche aller.

Cela dit, le déplacement du CRB, à Béchar, pour y affronter la JS Saoura, ne sera pas de tout repos. Déjà, il n'est jamais facile de gagner au stade du 20-Août de Béchar devant la JS Saoura. Hormis le MCA et l’ESS, qui sont revenus au bercail avec le point du nul, les reste des équipes y ont laissé des «plumes». Par conséquent, les gars du Sud algérien partiront avec les faveurs des pronostics. Les Belouizdadis, qui n'ont pas encore assuré leur maintien, ont intérêt à ne pas rater cette sortie. Un nul serait des plus précieux pour eux. À Médéa, l’OM devra refaire son coup face au MCA, où il l'avait emporté sur le score de 1 à 0. Néanmoins, la défaite, 2 à 0, à Biskra, devant l'USB, l'a remis aussitôt à la case départ. Devant des Sétifiens capables du meilleur comme du pire, les poulains de Slimani auront un bon coup à jouer. Les trois points seront l'obsession des Médéens qui sont dans une mauvaise passe. Sauf exploit sétifien, l'OM a les moyens de sortir victorieux.

Enfin, à Blida, on assistera au choc des mal classés entre l'USMB et le DRBT. Tout le monde sait que l'USMB, qui avait lourdement chuté, au stade du 20-Août, devant le NAHD,, sur le score de 4 à 1, est quasiment condamné, mais Kamel Bouhelal, son coach, estime qu’«on jouera jusqu'au bout». Les deux équipes se sont rencontrées sur ce même terrain en coupe d'Algérie, et l'USM Blida l'avait emporté 5 à 0. Il est certain qu'en championnat, ce sera une autre paire de manches, puisque les gars de Tadjenanet peuvent se rebiffer. Les protégés de Hammadi Dhou n'ont pas le droit à l'erreur. Que le fair- play soit au rendez-vous !

