M. Messahel transmet un message du PrÃ©sident Bouteflika au prÃ©sident Erdogan

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en visite officielle en République de Turquie, a été reçu, jeudi dernier à Ankara, par le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, auquel il a transmis un message de fraternité et d’estime du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le Président Erdogan a marqué sa satisfaction quant à la qualité des relations qu’entretiennent l’Algérie et la Turquie, et qui sont marquées par une «volonté commune, au plus haut niveau, de les renforcer davantage, au bénéfice des deux pays».

Il a ajouté que la visite qu’il effectuera prochainement en Algérie constituera une «étape importante» dans les relations algéro-turques. Le Président Erdogan a chargé M. Messahel de transmettre ses «sentiments de fraternité et de considération» au Président Abdelaziz Bouteflika.



Développer les échanges commerciaux



M. Messahel s’est aussi entretenu avec son homologue, Mevlut Cavusolglu, qui a exprimé «la grande appréciation» de son gouvernement pour cette visite qui intervient dans un contexte marqué par une volonté politique commune de renforcement de la coopération bilatérale, comme en témoigne la visite attendue du Président de la République de Turquie en Algérie, du 26 au 28 février 2018. L’entretien a porté sur les relations algéro-turques et a mis en lumière «la volonté partagée» de les élargir à de nouveaux domaines porteurs, dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant liant les deux pays. A ce titre, les deux responsables ont exprimé leur «engagement» de donner une impulsion nouvelle aux relations bilatérales, notamment dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et des énergies renouvelables. Les deux ministres ont également exposé les potentialités qu’offrent les marchés algérien et turc dans les différents domaines d’activités en vue de développer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Ils ont convenu, dans cette optique, de saisir l’opportunité de la tenue de la prochaine session de la Commission mixte bilatérales pour concrétiser ces actions de coopération. Les deux ministres ont abordé les questions régionales et internationales, notamment les situations de crises et de conflits au Mali et au Sahel, en Libye, en Syrie ainsi que la question palestinienne. Lors de cet échange qui a été positif et dense, M. Messahel a réitéré la position de l’Algérie en faveur de «la promotion de solutions politiques à ces crises, dans le respect de la souveraineté des Etats et de leur intégrité territoriale, de la volonté des peuples et sans ingérence étrangère».

Il a également exposé l’expérience algérienne en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme, tout en exprimant la disponibilité de l’Algérie à la partager avec le partenaire turc. MM. Messahel et Cavusoglu sont convenus de maintenir la concertation et de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment à travers les prochaines échéances bilatérales et les échanges de délégations entre les deux pays.

796 entreprises turques présentes dans le pays



Groupe parlementaire d’amitié



M. Messahel a également été reçu par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Ismail Kahraman. L’entretien a été l’occasion pour les deux responsables d’aborder le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans son volet parlementaire, se «félicitant» à cet effet des résultats des nombreuses visites bilatérales échangées entre les parlements des deux pays, dont celle effectuée en Algérie, en décembre 2017, par le président de la commission des Affaires étrangères du parlement turc.

Les deux responsables ont également relevé avec «satisfaction» les activités entreprises par le Groupe parlementaire d’amitié Algérie-Turquie et le rôle appréciable que ce groupe joue dans le cadre des relations entre les deux pays.