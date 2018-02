M. Mohamed Badreddine, ancien syndicaliste et actuel conseiller Ã  lâ€™UGTA

Il est syndicaliste depuis les années 1970. «Si Badreddine», comme le nomment respectueusement et affectueusement ses amis et tous les travailleurs de l’UGTA, est un «vieux routier» de l’action syndicale en Algérie. Membre fondateur de la Fédération du pétrole, relevant de la Centrale syndicale, cette structure avait pris à bras-le-corps la consécration du processus de nationalisation des hydrocarbures en Algérie. Il a voué toute sa vie à militer en faveur de la cause des pétroliers. C’est donc avec nostalgie, que Mohamed Badreddine, qui occupe actuellement le poste de conseiller du secrétaire général, M. Sidi Saïd, se rappelle tous les menus détails de cette «vision révolutionnaire» qui a inspiré l’action menée par l’UGTA dès sa création en 1956, soit deux années après le déclenchement de la guerre de Libération nationale. À l’occasion de ce double anniversaire du 24 février, il livre, dans cet interview accordé à El Moudjahid, un témoignage «passionnant», levant le voile sur deux épopées historiques qui seront célébrées aujourd’hui, sans doute sous le signe de la souveraineté.

El Moudjahid : Si Badreddine, pouvez-vous nous dire, quels sont, d’emblée, les enseignements que nous devons tirer de ce double anniversaire du 24 février ?

M. Mohamed Badreddine : Le 24 février, c’est d’abord et avant tout une question d’identité. En 1956, la création de l’UGTA, en plein contexte de guerre pour l’Indépendance avait marqué la rupture des Algériens à l’organisation syndicale coloniale pour disposer de leur propre structure. Voilà donc consacré un premier objectif de la Révolution algérienne, à travers la naissance de l’UGTA qui, non seulement, a accompli un rôle extraordinaire dans la mobilisation des travailleurs autour des principes fondateurs de notre Révolution, mais aussi a contribué à l’internationalisation de la cause algérienne qui était bien perceptible dès ces premières actions.

En la matière, l’UGTA avait entrepris d’entrée, de s’affilier à la Confédération syndicale libre (CSL) de tendance américaine. Un choix mûrement réfléchi et qui était motivé par la quête de nouveaux appuis à la cause algérienne qui venait s’ajouter au soutien du bloc socialiste déjà acquis.

Sur ce plan, l’UGTA a joué un rôle diplomatique extraordinaire, à travers ses relations tissées avec les autres organisations syndicales activant dans le monde. Elle n’avait cessé, en effet, de demander à ses homologues, soit les structures syndicales de différents pays, de faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour reconnaître le gouvernement algérien qui luttait pour son indépendance.

La souveraineté, l’indépendance, la justesse de la cause algérienne, ce sont en effet les principes très vite adoptés par l’UGTA, des principes qu’elle a défendu farouchement jusqu’à l’émancipation du pays du joug colonial. C’est dire à quel point l’action engagée par l’UGTA, en cette époque où elle s’est distinguée comme le porte-flambeau des idéaux de la Révolution de Novembre, mérite aujourd’hui de lui rendre un vibrant un hommage, solennel et sentencieux.



L’UGTA a également été appelée à assumer d’autres missions après la consécration de l’indépendance. Quel a été son rôle dans l’action de bâtir le pays après la longue nuit coloniale ?

A l’indépendance, l’UGTA s’est affirmée comme un organisme rassembleur des Algériens mais en tant que structure autonome dans son action. A ce titre, la liberté de son action syndicale est d’ailleurs bien préservée à ce jour. Nous avons une orientation qui est acquise à notre conviction. Nous sommes un syndicat qui se veut être patriote. On a participé à la libération de l’Algérie, et de la même manière, à l’indépendance, l’UGTA s’est très vite engagée pour le développement économique et social du pays. Du coup, nous ne pouvons aujourd’hui nous démarquer de notre lignée et de nos principes historiques. Soit, on ne peut devenir un syndicat qui détruit. Cela ne fait partie de notre culture qui est, en revanche, celle de positiver et de continuer à bâtir. Après l’indépendance l’UGTA avait en effet participé à toutes les étapes tendant à construire le pays qui venait de recouvrer sa souveraineté. D’emblée, l’une de ses missions premières portaient sur l’autogestion des unités de productions laissées à l’abandon après le départ des Français. En ce sens, la mobilisation des travailleurs, sous le mot d’ordre de l’UGTA, était tellement forte qu’ils achetaient, eux mêmes, les pièces nécessaires pour assurer le fonctionnement de leurs manufactures. Idem pour ce qui du processus de nationalisations de hydrocarbures ayant abouti en 1971 et pour lequel la contribution, voire l’engagement de l’UGTA à travers notamment les efforts consentis par la Fédération du pétrole, était entier. Une fédération au sein de laquelle se sont structurés des cadres de la Sonatrach qui, à l’occasion, tenait à s’affirmer dès sa création en 1963 comme le «bras armé» économique du pays.



Justement, qu’en était-il de la feuille de route de la compagnie des hydrocarbures à sa création ?

Au départ, Sonatrach — puisqu’il faut également parler de son passé historique à l’occasion de ce double anniversaire du 24 février, avait commencé à faire de la recherche et de la production. En ce sens la première découverte a eu lieu à Hassi El Borma. Par la suite sur le plan de la distribution, Sonatrach a racheté, en 1967, les dépôts de carburant et les station-services de BP. Sa position dans le créneau de la distribution venait ainsi d’être consolidée. Toujours en 67, et plus précisément après la guerre au Moyen-Orient, qui vu les Américains et les Anglais s’allier à Israël, l’Algérie avait saisi ce contexte pour mettre sous contrôle d’Etat deux autres entreprises anglo-saxonnes que sont Esso et Mobile.

En 1968, ce fut le reste de la distribution qui a été nationalisé ainsi que toutes les entreprises de conditionnement de bouteille à gaz. Ce qui a permis d’ailleurs à l’Algérie de fixer un prix unifié du carburant qui, avant 1968, variait d’une zone à l’autre. Ceci dans l’objectif de faire bénéficier dans l’immédiat les Algériens dans leur ensemble des bienfaits de la nationalisation du réseau de distribution. Au même moment, la Fédération du pétrole de l’UGTA avait revendiqué l’algérianisation des postes, occupés jusque-là par des étrangers. Cela nécessitait au préalable que les travailleurs algériens soient diplômés. Pour se faire, la Fédération avait scellé un accord avec les entreprises pétrolières présentes à cette époque en Algérie pour le financement d’une formation de cours de soir dispensés au niveau du Centre de formation et de promotion ouvrière qui avait son siège à Alger. La création de cette école de formation venait s’ajouter au Centre africain des hydrocarbures et textiles (CAHT) qui existant depuis 1965 dans la wilaya de Boumerdès, et dont la vocation était d’assurer la formation des ingénieurs et techniciens algériens. On a également créé l’Institut algérien du pétrole (IAP), et aussi bien pour ce denier que pour le CAHT, l’objectif gagé était de préparer la récupération du secteur des hydrocarbures dans sa totalité.

Dans cette même optique, la filiale du syndicat au Sud s’est attelée, quant à elle, à la professionnalisation des effectifs dans le but de les doter d’un savoir-faire, soit la maîtrise des métiers. Toute cette dynamique avait donc pour but d’être totalement prêt à assurer la relève le jour J.



Pouvez-vous, justement, nous rappeler les actions phares entreprises dans le cadre du processus de nationalisation ?

Je vous dirais que l’Algérie avait d’abord opté dans ce cadre pour la voie des négociations avec la France. La délégation algérienne, qui avait à sa tête l’actuel Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, à l’époque ministre des Affaires étrangères, s’est très vite aperçue que leurs interlocuteurs voulaient, beaucoup plus, gagner du temps. De là et à partir de 1968, les préparatifs pour nationaliser les hydrocarbures sont passés à une vitesse supérieure dans le cadre d’une dynamique totalement nationaliste. La Fédération du pétrole avait pour sa part organisé, à Alger, une conférence internationale antimonopoliste avec la participation de plusieurs syndicats issus de divers pays. Les travaux inaugurés par le défunt Président Houari Boumediène se sont soldés par l’adoption d’une plate-forme dont le contenu était axé essentiellement sur la consolidation de la lutte contre les multinationales.

En effet, les participants ont mis en place un Comité syndical international antimonopoliste dont l’Algérie était membre à part entière par la biais, bien sûr, de la Fédération du pétrole. Est venu par la suite le grand jour du 24 février 1971 où Boumediène avait choisi la Maison du peuple (siège de l’UGTA) pour annoncer la nationalisation des hydrocarbures à 51% pour le pétrole et 100% pour le gaz. Bien sûr, le choix du lieu n’est pas fortuit. Et pour cause, le Président Boumediène savait que cette annonce devait se faire, tôt où tard, mais, plus important encore, il fallait que les travailleurs soient mobilisés pour réussir ce nouveau challenge.

Ce défi à relever était de taille, vu qu’au moment de la nationalisation, l’Algérie n’a pas bénéficié d’un grand appui à l’international.

Sur le plan syndical, c’était uniquement la CGT Chimie française qui nous a soutenus. Pour les autres, non seulement ils ont eu peur, mais aussi ils ne pensaient pas qu’on pouvait réussir. Ceci compte tenu notamment de l’échec du cas iranien.

Même les pays se sont abstenus, dans leur quasi-majorité, à nous soutenir, à l’exception de la Libye qui avait à sa tête Mouammar El Gueddafi. Ce dernier nous a, en effet, apporté une aide précieuse, notamment sur le plan financier.

Cette absence de soutien était due notamment au blocus de la France dont le gouvernement de l’époque s’est mis à dénigrer le pétrole algérien en la qualifiant de «pétrole rouge». Ce à quoi Boumediène, en sa qualité de leader, avait répliqué en disant ceci : «Notre pétrole s’il est rouge, c’est parce qu’il est trempé du sang de nos chouhada». Il a fallu en effet attendre le mois de mai 1971, soit à l’occasion d’une conférence internationale initiée par la Fédération algérienne du Pétrole, pour qu’une motion de soutien en faveur de l’Algérie a été enfin adoptée.

Cette motion a ceci d’important, c’est qu’elle a été proposée par la CGT France. Il est également important de le souligner, c’est grâce au succès de l’Algérie dans son processus de nationalisation des hydrocarbures que d’autres pays ont pu récupérer leur richesse, à commencer par l’Irak en 1972.



Cette année, c’est la femme travailleuse qui est à l’honneur de la célébration de double anniversaire du 24 février ? Qu’est-ce qui a justifié ce choix ?

L’événement est en effet totalement dédié à la femme travailleuse, et par ce choix l’UGTA tient à se réaffirmer ainsi comme une organisation syndicale progressiste. Mieux, nous restons convaincus au sein notre organisation que la femme peut apporter beaucoup à l’Algérie. L’UGTA a, en outre, saisi l’opportunité de ce double anniversaire pour procéder à l’installation du Comité national de la femme travailleuse qui se veut être un outil devant permettre, à celles structurées en son sein, de mieux s’organiser.

Aussi et sur orientation du SG, M. Sidi Saïd, il sera décidé de consacrer un quota de deux sièges pour les femmes dans l’ensemble des instances et secrétariats des fédérations nationales. C’est donc une manière comme une autre de promouvoir le rôle de la femme syndicaliste. J’ajouterai que beaucoup d’entre elles sont à la fois compétentes, engagées et bien sûr profondément intègres et honnêtes.

Entretien réalisé par : Karim Aoudia