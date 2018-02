M. Kamel Brouri, Directeur des ressources humaines de Sonatrach : Â« Plus de 3.000 recrutements en 2018 Â»

«Soucieuse de développer davantage sa stratégie de ressources humaines, Sonatrach prévoit le recrutement de 12.000 travailleurs dans les 5 prochaines années, toutes activités et toutes catégories socioprofessionnelles confondues». Intervenant jeudi sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, Kamel Brouri, directeur des ressources humaines du groupe pétrolier, explique que, pour 2018, «il y aura un peu plus de 3.000 recrutements», précisant qu«à compétences égales, c’est le candidat du Sud qui est priorisé». Actuellement, les effectifs de Sonatrach sont de quelque 49.000 travailleurs dont 60% activent au Sud du pays. La société prépare à lancer, dans les prochaines semaines, plusieurs dizaines de projets structurants, en matière de gestion de carrière, de compétences, de talents et de révision des processus de recrutement. «La gestion et le développement des ressources humaines est une préoccupation principale. Notre environnement interne et externe évolue, donc nous devons évoluer avec», relève M. Brouri. Dans sa démarche, Sonatrach annonce que les profils recherchés concernent notamment les activités de forage, d’exploitation et de process «pour assurer l’exploitation des installations et les maintenir au top de la technologie.



Lancement des post-graduations spécialisées



Enchaînant, M. Brouri souligne que la société qu’il représente construit des passerelles avec des universités pour «orienter leurs formations à nos besoins réels». L’Institut algérien du pétrole (IAP), précise-t-il, est chargé de se rapprocher des universités et de discuter avec elles des modalités pratiques. Il est également question de «lancer des post-graduations spécialisées pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe en matière de compétences». Dans cette optique, l’hôte de la radio annonce, en termes de chiffres, que Sonatrach a enregistré plus de 23.000 départs en retraite depuis 2008. Soit «la moitié des effectifs de la compagnie qui a été perdue». Rien que sur les 5 dernières années, ils étaient 15.000 travailleurs à partir. Sonatrach, explique M. Brouri, a pu recruter jusque-là 8.000 travailleurs, mais «ce n’est qu’une partie du déficit qui a été résorbé». Et d’ajouter : «60% des personnes recrutées sont affectées dans les installations du Sud du pays». Outre les ressources humaines, Sonatrach compte capitaliser son expérience et ses réalisations, en se projetant dans l’avenir. Pour son plan stratégique 2030, le groupe pétrolier compte revoir totalement son organisation, mettre à niveau ses ressources et son système d’information, pour atteindre ses objectifs de développement.

Fouad Irnatene