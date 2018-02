GrÃ¨ve de lâ€™Ã©ducation : M. Zemali appelle Ã  la reprise du travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a lancé hier un appel à la raison aux enseignants et aux médecins résidents grévistes, et de faire en sorte que la situation actuelle des ne s’envenime davantage. Lors d’une conférence de presse organisée au terme d’une visite caractérisée par l’inauguration de deux établissements, le ministre a affirmé que les décisions du ministre de l’Éducation à l’encontre des enseignants ayant poursuivi leur grève sont légales. «La justice a dit son mot quant à la légitimité ou non de la grève, et, par conséquent, sa décision doit être respectée. Et si les grévistes s’estiment lésés, ils n’ont qu’à recourir à la justice, pour faire valoir leurs droits», a déclaré le ministre. «Nous avons souhaité que les protestataires prennent en considération l’intérêt de l’élève et celui de l’État, surtout que les portes du dialogue n’ont jamais été fermées, à condition qu’ils réintègrent leur poste et respectent les décisions de la justice», a-t-il confié.

«Malheureusement, ils ont maintenu leur grève, malgré nos nombreux appels et mises en garde, et ils sont en situation d’abandon de poste», a regretté M. Zemali.

Sur un autre volet, ce dernier a démenti les informations selon lesquelles certains médicaments ont été supprimés de la liste des produits remboursés par la CNAS, en précisant que cette liste a vu l’introduction de nouveaux médicaments, soit un total de 1.400 produits. Le ministre a aussi inauguré la maison pour personnes stomisées relevant de l’Office national d’appareillages

et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH). Cette dernière met à leur disposition des appareillages et des accessoires. Selon un document remis à la presse, cette maison a traité 539 dossiers jusqu’au 31 janvier dernier.

Elle octroie des poches pour stomisées et des sondes urinaires, et dispense des séances de stomathérapie et prodigue des conseils afin de leur permettre de retrouver l’autonomie, de façon à reprendre une vie familiale, personnelle, professionnelle et sociale normale.

