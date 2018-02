Anniversaire de la crÃ©ation de lâ€™UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures

De notre envoyé spécial à Oran :

Karim Aoudia

«L’action syndicale est une question de conviction qui nécessite trois fondamentaux, à savoir la solidarité, l’humanisme et le nationalisme.» Les propos sont du secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, qui s’est exprimé, hier à Oran, à l’ouverture

de la 10e conférence du renouvellement du Syndicat national de Sonatrach.

L’événement s’inscrit dans le cadre des festivités de commémoration du double anniversaire du 24 février marquant la création de l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. Devant une assistance composée essentiellement de syndicalistes de Sonatrach, M. Sidi Saïd a saisi cette rencontre rehaussée par la présence du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni et du PDG de la compagnie des hydrocarbures, Abdelmoumen Ould Kaddour pour répondre clairement a ceux qui critiquent la stratégie adoptée par la Centrale syndicale. «Pour certains, le fait d’entendre l’UGTA parler de paix et de stabilité est un péché. Honte à eux», a-t-il souligné. Il répond aux détracteurs de la démarche de la Centrale syndicale en affirmant : «Nous sommes à l’avant-garde de la défense des principes de la paix et de la stabilité et on en est fier.» «Personne ne peut ébranler nos convictions», appuie t-il, ajoutant que «l’on ne peut être syndicaliste si l’on n’est pas d’abord nationaliste».

Pour le SG de la l’UGTA, «la vraie action syndicale n’est pas de détruire mais plutôt de construire». «On n’est pas là, poursuit-il, pour ajouter des problèmes aux travailleurs mais plutôt pour régler ceux existanst».

Pour lui, la meilleure manière pour faire valoir les revendications socio-professionnelles est de privilégier la voie du dialogue et de la concertation avec les autorités à différents niveaux. «Hélas, pour certains, ce n’est pas ce qui est demandé et ils veulent nous pousser vers la violence qui n’est que destructive et contre-productive», a-t-il averti.

«Nous restons attachés aux principes de la paix et de la stabilité dont nous connaissons parfaitement les valeurs pour en avoir chèrement payé le prix dans un passé pas si lointain» appuie-t-il.

M. Sidi Saïd évoque en effet la décennie de la barbarie terroriste qui en sus de ses victimes lâchement assassinées, a causé, selon lui une perte sèche de 20 milliards de dollars à quoi il ajouter le chiffre de 200.000 travailleurs contraint au chômage du fait d’une destruction massive des usines et de différentes unités de production. La paix et la stabilité sont le fruit de la réconciliation nationale initiée par le Président de la République ce qui a permis au pays d’enclencher le processus de son développement économique et social, a-t-il mentionné. «Le Président, Abdelaziz Bouteflika, a sauvé le pays», a-t-il expliqué.

Le SG souligne que « les grèves illimitées ne sont pas forcément un outil de lutte et ne mènent à rien». L’UGTA, à travers la fédération des pétroliers, a pu, régler grâce à la négociation le problème des retraités en leur permettant de bénéficier à travers un fonds Sonatrach de 20% de prime, en plus des 80% accordés par la Caisse nationale des retraites, a-t-il conclu.

M. Guitouni : « La révision de la loi sur les hydrocarbures entamée »



La célébration du double anniversaire du 24 février est «une étape pour réitérer notre mobilisation pour la consécration du programme du Président de la République dans ses chapitres liés au domaine énergétique». a déclaré hier le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni à l’ouverture de la 10e conférence du renouvellement du syndicat nationale de Sonatrach. Selon lui, les priorités du secteur énergétique s’articulent sur la satisfaction des besoins exprimés au plan interne et externe. Il a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir les investissements, notamment dans le domaine de la recherche et de l’exploration de nouveau gisements pétroliers et gaziers. M Guitouni affirme que parmi les objectifs gagés de la nouvelle loi des hydrocarbures en cours de révision, est de mettre en place des mécanismes des plus attractifs en vue de s’assurer, notamment de l’acquisition du savoir-faire et des technologies et de permettre la création de nouveau postes d’empois. Il s’agit aussi de mettre en place des mécanismes attractifs pour les investisseurs.

K. A.

M. Djerroud, réélu à la tête du syndicat national de Sonatrach



Le secrétaire général du Syndicat national de Sonatrach a été réélu hier à Oran, à la majorité écrasante à la tête de cette structure syndicale, la plus importante de la compagnie nationale des hydrocarbures. En effet, quelques heures seulement après l’ouverture des travaux de la 10e conférence du renouvellement du instance de ce dit syndicat , M. Djerroud a été plébiscité pour un nouveau mandat. «Je tiens a remercier tout les délégués syndicaux pour la confiance placée en moi», dira t-il dans une déclaration à la presse, précisant que les priorités de son action est d’assurer une prise en charge adaptées de préoccupations socioprofessionnelles des travailleurs de Sonatrach et d’œuvrer sans relache pour le développement et la prospérité de cette entreprise