Questions orales Ã  lâ€™APN

Premier ministère :

« Gérer efficacement les écoles primaires »

L’APN a abrité, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par M. Saïd Bouhadja.

«Les pouvoirs publics veillent en permanence à réunir tous les moyens nécessaires pour garantir une gestion efficace des écoles primaires, en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, en témoigne la décision de dégel des projets du secteur de l’Education nationale», a souligné le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, dans une réponse à une question de Mme Fatma Said.

M. Ouyahia, a signalé dans sa réponse, lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, qu’en adoptant le principe de la gestion de proximité des structures publiques, les pouvoirs publics ont confié «la réalisation et la gestion des établissements à la commune à condition, précise-t-il, de «ne pas toucher aux aspects pédagogiques, d’enseignement et d’encadrement qui relèvent de la compétence exclusive du ministère de l’Education nationale». Le Premier ministre fera remarquer que le Code communal stipule que la commune est habilitée à prendre toutes les mesures pour la réalisation des établissements conformément à la carte scolaire et à en assurer l’entretien, réaliser et gérer les cantine et veiller à assurer les moyens de transport. Il relève que le Gouvernement a promulgué en 2016 le décret exécutif fixant le statut-type de l’école primaire. La gestion de ces écoles est exécutée en coordination entre les ministères de l’Intérieur et celui de l’Education.

Le Premier ministre a rappelé l’existence de 18.789 écoles disposant de 15.201 cantines. Il a affirmé que «face à l’incompatibilité de ce chiffre avec les moyens matériels et humains des communes, le Gouvernement a décidé de mobiliser d’autres sources financières pour appuyer les Collectivités locales en affectant 30 % des recettes provenant du Fonds de solidarité des Collectivités locales pour prendre en charge les coûts liés à l’acquisition des appareils de chauffage et de climatisation en plus des opérations de maintenance des moyens de transport.

Il a aussi rappelé l’adoption le 15 janvier dernier d’un décret exécutif fixant les dispositions appliquées aux cantines et qui fixe le rôle des communes et des directeurs des écoles. M. Ouyahia a indiqué que la fiscalité locale qu’il compte mettre en place permettra d’assumer cette responsabilité de façon autonome.

Soraya Guemmouri

M. Guitouni :

« Les capacités des raffineries seront de 31 millions de tonnes en 2018 »

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a annoncé un programme de réhabilitation et de modernisation des raffineries pour l’augmentation de leurs capacités à près de 31 millions de tonnes d’ici fin 2018 contre 27 millions de tonnes actuellement. L’entrée en production de la raffinerie de Hassi Messaoud est attendue pour 2022 et sera suivie par celle de Tiaret. Le secteur de l’énergie a tracé un programme visant à réhabiliter et à moderniser les raffineries», a déclaré le ministre en réponse à une question de M. Khaled Bourbah.

M. Guitouni explique que le programme des nouvelles raffineries a été élaboré sur la base de plusieurs données et considérations économiques et stratégiques, dont la disponibilité de ressources pour les approvisionner en brut à long terme et d’infrastructures pour assurer le transport des produits raffinés sur le marché national et leur exportation.

Le programme des nouvelles raffineries prend en compte les risques sismiques et la disponibilité de l’eau.

M. Guitouni a rappelé que le monde a été confronté de 2014 à 2016 à une récession économique et les marchés internationaux du pétrole avaient connu un recul de la demande et une chute des prix. Il a ajouté que «l’investissement dans le secteur des hydrocarbures a été impacté dans toutes les activités ce qui a entrainé le report de plusieurs nouveau projets et l’annulation d’autres. La décision prise à Alger en septembre 2016 par les pays membres à l’OPEP et les producteurs non OPEP, et grâce à la politique judicieuse du Président de la République, les prix se sont améliorés en 2017 laissant pointés les prémisses d’une relance de l’investissement énergétique, a souligné le ministre. C’est ainsi qu’il a été décidé de réaliser deux raffineries à Hassi Messaoud et à Tiaret. A retenir, les études d’ingénierie pour ces deux projets ont été achevées en septembre 2017 et «les travaux d’aménagement de leurs sites sont en cours».



Raffinage du pétrole à l’étranger :

Sonatrach procèdera cette année à la première opération



Le ministre de l’Energie, a par ailleurs, indiqué que le Groupe Sonatrach procédera au courant de cette année au raffinage du pétrole brut à l’étranger ; première opération du genre depuis plusieurs années. Sonatrach n’a procédé, depuis des années, à aucune opération de raffinage à l’étranger en raison de la conjoncture économique, en ce sens que l’importation du produit fini était moins coûteuse que le traitement, a affirmé M. Guitouni lors de cette séance plénière. Le ministre a fait état de l’importation de 2,96 millions de tonnes de carburant pour un montant de 1,583 milliards de dollars en 2017 contre 3,06 millions de tonnes pour 1,348 milliards de dollars en 2016 et a expliqué que «le traitement du pétrole brut à l’étranger est une opportunité à saisir, s’il est rentable économiquement par rapport à l’importation, en prenant en compte les prix des produits pétroliers sur le marché international».

L’objectif actuel du raffinage du pétrole brut à l’étranger est d’importer uniquement les produits qui manquent au marché local, en l’occurrence le diesel et l’essence, explique le ministre qui souligne que les autres types de carburant, à l’instar du GPL, le naphte et le fuel, font l’objet d’opération d’échange avec le propriétaire de la raffinerie, vu leur grande disponibilité en Algérie, en contrepartie d’essence et de gasoil car les coûts de transport à l’intérieur du pays font que la transaction n’est plus rentable pour nous. «Tous ces détails sont expliqués dans le cahier de charges», signale M. Guitouni précisant que ces éléments sont «essentiels» pour l’offre de traitement. Le ministre et tout en rappelant que les prix des produits pétroliers répondent sur le marché international à la règle de l’offre et de la demande, affirme que l’importation de gasoil et de l’essence se fait à travers des appels d’offres à durée limitée dans le temps, et partant, le marché peut faire l’objet de fluctuations en raison de la hausse des prix du carburant sur le marché internationale, plusieurs fois durant l’année. Aussi, «le raffinage du pétrole brut est une opération destinée à faire face aux fluctuations des prix du carburant sur le marché international».

S. G.

M. Bedoui :

« Les fusils de chasse restitués »

«La restitution des fusils de chasse déposés dans les années 1990 par les citoyens auprès des services de sécurité aura lieu après enquête obligatoire pour s’assurer de la moralité et de la crédibilité des concernés», a déclaré, par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui répondant à une question de M. Boualem Bousmaha.

Le ministre a souligné que l’opération est organisée «dans le cadre de l’application des dispositions du décret 98-96 du 18 mars 1998, fixant les modalités d’application de l’ordonnance 97-06 relative au matériel de guerre, armes et munitions». Il a fait savoir que l’opération concerne la restitution des armes à leurs propriétaires ou à leurs ayant- droits après approbation de la commission de sécurité de la wilaya.

La restitution n’est pas tributaire de la présentation du permis de possession étant donné que les services de wilayas se chargent de la régularisation ultérieure.M. Bedoui a fait savoir qu’une autre étape concerne intervient après évaluation de l’état de l’arme ou la confirmation de l’impossibilité de la restituer à son propriétaire en raison de sa perte, la dégradation de son état ou son affectation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans ce cas, l’arme sera remplacée par une autre qui correspond à celle d’origine. Dans les années 1992 et 1993, les citoyens avaient déposé leurs fusils de chasse auprès des services de sécurité pour «éviter le prise par les groupes terroristes et leur usage».

Le ministre a révélé que «le nombre d’armes déclarées s’élève à 1.185 unités dont 592 ont été régularisées à travers la délivrance de permis de possession, tandis que 161 armes ne portent pas de numéro de série. Ces armes feront l’objet d’un traitement et de régularisation à travers l’activation des mesures d’expertise balistique.

Le ministre souligne que des instructions ont été données aux walis pour la restitution des armes ne comportant pas de numéros de série.

L’identification des autres armes se poursuit à travers l’exploitation des fichiers et une cellule interministérielle a été mise en place pour assurer la coordination entre les différents intervenants.



Un environnement administratif propice



Répondant à une question de M. Hakim Berri, M. Bedoui a souligné que ses services «ne ménageront aucun effort, en vue d’assurer un environnement administratif propice et intégré, répondant aux attentes des citoyens » M. Bedoui a déclaré qu’en «application des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministère a engagé des réformes structurelles, visant la création de nouveaux modes de gestion, caractérisés par la célérité, l’efficacité et la transparence, notamment à travers l’introduction de moyens modernes dans le Service public».

Ces réformes coïncident avec les mesures prises pour l’assouplissement des procédures administratives, l’amélioration des conditions d’accueil des citoyens et les instructions données aux autorités locales pour la prise en charge de leurs préoccupations».

S. G.

M. Hasbellaoui :

« Les résultats de l’étude sur les maladies chroniques pour bientôt »

«Les résultats d’une étude sur les facteurs de risque de maladies chroniques seront annoncés, au cours du 1er semestre de l’année 2018», a révélé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui.

M. Hasbellaoui, qui répondait à une question de Beldia Khoumri, a souligné que son département annoncera bientôt les résultats de l’étude réalisée en 2017, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, sur les facteurs de risque de maladies, dont le cancer qui a connu une recrudescence ces dernières années en raison de facteurs environnementaux et du changement de mode de vie. Le ministre a rappelé le Plan national de lutte contre le cancer (2015-2019) pour contribuer à l’amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, et il a évoqué le Plan de prévention et de lutte contre les risques des maladies chroniques (2015-2019), élaboré en coordination avec tous les secteurs. S’exprimant ensuite à propos de la question de la chimiothérapie, le ministre a annoncé l’ouverture de 41 services et 77 unités à travers le pays, dotés d’équipes médicales qualifiées, pour davantage de proximité entre les services du secteur et le citoyen, outre un important budget affecté à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), pour la prise en charge des tumeurs malignes. En ce qui concerne la radiothérapie, le ministre signale que le nombre d’accélérateurs a connu une hausse, passant de 7 en 2013 à 28 en 2017 ; ce qui a contribué, dit-il, à l’amélioration de la qualité des soins et au rapprochement des dates des rendez-vous, assurant que la situation devrait encore «s’améliorer davantage, après l’ouverture des nouveaux centres qui sont actuellement en cours de réalisation». Remarque importante à propos de la situation épidémiologique du cancer en Algérie, «les statistiques des registres nationaux font état de 42.720 nouveaux cas enregistrés en 2015, soit 106 cas pour 100.000 habitants ». Ce taux est «faible par rapport à celui des pays voisins», soutient M. Hasbellaoui, qui rappelle aussi que les campagnes de dépistage précoce menées par le ministère, à travers des cliniques mobiles, en coordination avec les associations de malades, ont permis «le diagnostic de quelques cas dans certaines régions». Répondant à une question posée par un député de la wilaya de Tissemsilt sur le manque de structures sanitaires dans sa wilaya, le ministre a rappelé que le dégel de certains projets dans cette wilaya fait l’objet d’un examen approfondi, et qu’il devrait se faire dans le cadre de la carte sanitaire, en fonction des besoins des habitants de cette wilaya. A noter, cependant, que Tissemsilt compte pas moins de «130 établissements publics de santé, dont 3 établissements hospitaliers publics, d’une capacité d’accueil avoisinant 400 lits, en sus des structures de santé de proximité». Le taux d’occupation des lits dans cette wilaya «ne dépasse pas les 40%», a fait savoir le ministre.

S. G.

M. Temmar :

« Relancer les chantiers AADL »

«Les chantiers des logements AADL à l’arrêt dans certaines wilayas, en raison de la lenteur de certains entrepreneurs, notamment étrangers, seront relancés», a annoncé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, qui précise que des rencontres sont prévues avec les entrepreneurs choisis pour la relance de ces chantiers à travers 20 wilayas. M. Temmar, qui répondait à une question de Mme Seloua Laaloui, députée RND, de Souk Ahras, a souligné que le retard concerne une vingtaine de wilayas. La wilaya a bénéficié d’un programme de 2.300 logements location-vente dont 1.500 unités dans la commune de Souk Ahras où le taux de réalisation n’a pas dépassé 8%, et l’AADL a adressé une mise en demeure à l’entrepreneur. A propos du retard accusé dans la réalisation de 300 logements dans la commune de Sedrata, le ministre a indiqué que cela est dû à l’atermoiement de la société chinoise en charge du projet, ce qui a contraint l’AADL à résilier le contrat et à choisir un autre entrepreneur. Sur les 500 logements AADL à M’daourouche, M. Temmar a précisé que le retrait de la société turque en charge de la réalisation a contraint l’agence AADL à négocier avec des sociétés nationales pour relancer le projet. Il a affirmé que l’Agence attend l’aval du Conseil du gouvernement pour relancer les travaux de ce chantier. A retenir que la wilaya de Souk Ahras a bénéficié d’un quota supplémentaire de 1.700 logements et le nombre des logements AADL en cours de réalisation dans cette wilaya est de 4.000 unités, alors que 4.570 souscripteurs se sont acquittés de la première tranche du coût du logement, précise le ministre. «Les 570 souscripteurs restants dont les logements n’ont pas encore été programmés seront pris en charge au sein du quota réservé à cette wilaya en 2019», assure M. Temmar. En réponse au député Messaoud Amraoui (Union Nahda-Adala-Bina) qui a posé une question sur le retard accusé dans la réalisation de 800 logements AADL prévus à Biskra, le ministre a de prime abord rappelé que cette wilaya avait bénéficié d’un programme pour la réalisation de 2.200 logements AADL. Quant au retard accusé dans la réalisation de 800 logements à l’ouest de Biskra dont le taux d’avancement des travaux ne dépasse pas 9%, M. Temmar a souligné qu’il est dû à l’atermoiement de l’entrepreneur qui a été remplacé par un autre entrepreneur national, après la résiliation du contrat, signalant que son département attend l’aval du conseil des ministres pour achever ce programme. Il faut savoir enfin que pour ce qui concerne le logement public aidé (LPA), il existe «un déphasage entre le règlement des aides dans le cadre de la Caisse nationale du logement (CNL) et le rythme de réalisation de ces logements», a souligné le ministre, qui précise que le décret exécutif de janvier 2018 fixant les niveaux d’aides directes de l’Etat pour l’acquisition d’un logement rural ou individuel permettra de conférer davantage de rigueur.

S. G.



M. Ould Ali :

« Création de classes sport-études »

«L’école étant le terreau du développement du sport de haut niveau, une série de mesures ont été prises, en coordination avec le ministère de l’Education, pour la formation et le suivi des jeunes talents à travers la création de classes sport-études», a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, en réponse à une question de M. Abdelyamin Boudaoud. Il a admis le déficit enregistré en matière d’encadrement sportif et de prise en charge des jeunes talents au niveau des écoles, avant d’affirmer que «le sport scolaire et universitaire souffre d’un manque flagrant de structures et de programmes impactant le niveau et d’élite». Il a déclaré que le gouvernement œuvre à la concrétisation de partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur.

Concernant les mesures au profit des anciens sportifs de haut niveau en termes de couverture sociale et professionnelle, le ministre a souligné que son secteur veille à leur activation. Il a signalé aussi qu’ «il n’y a pas une loi propre à la retraite du sportif d’élite et de haut niveau et tous les droits et obligations sont consacrés dans ce décret». Par ailleurs, et dans sa réponse à la députée Imen Arada qui l’a interpellé sur le retard des projets sportifs inscrits depuis 2006 dans la wilaya de Jijel, et qui a évoqué certains problèmes relatifs à «l’inexistence du foncier dans les communes, la non-détermination de la nature juridique du terrain choisi, l’indifférence de certains responsables locaux à l’égard de ce genre de projet et le manque d’accompagnement et de coordination», le ministre a déclaré : «Nous nous attelons à la résolution de ces problèmes.» Il précisera cependant que la wilaya de Jijel a bénéficié de plusieurs structures sportives, à l’instar notamment de pas moins de 20 mini-terrains de football et 8 autres stades couverts en gazon artificiel.

S. G

M. Necib :

« 80 barrages recensés »



Le ministre des Ressources en eau a annoncé l’inauguration, demain, dimanche, du 80e barrage ; un barrage situé à Beni Slimane, dans la wilaya de Médéa.

M. Hocine Necib, qui met en avant l’importance des efforts consentis par l’Etat, à travers les grands investissements consacrés à la réalisation des barrages, a notamment déclaré que «245 petits barrages d’une capacité de 71 millions de m3 ont été réalisés et que 16 petits barrages, d’une capacité de 14 millions de m3, sont en cours de réalisation». Pour ce qui concerne les grands barrages, qui sont actuellement de 80, leur capacité peut atteindre 8,6 milliards de m3, a-t-il dit. Les réalisations de ces infrastructures hydriques s’inscrivent dans le cadre des programmes de développement, initiés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ce qui permettra de «relever les capacités d’irrigation des terres agricoles», affirme le ministre. Dans sa réponse à une question du député Messaoud Bouderradji, sur l’état du barrage d’Oued El Ham situé entre Bouira, M’sila et Médéa, M. Necib a souligné qu’outre les grands barrages, cette région compte, à elle seule, 48 petits barrages en cours de réalisation, d’une capacité de 45 millions de m3 dont 29 petits barrages à Médéa.

S. G.



M. Benmeradi :

« Une enquête auprès des producteurs de lait »

Répondant à la question du député Hassan Laribi (Alliance Adala-Ennahda-Bina), le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, a fait état du lancement d’une enquête auprès des grands producteurs de lait pour déterminer les raisons de la hausse des prix de certains produits dérivés. M. Benmeradi a précisé que le suivi par ses services montre que les augmentations n’ont pas touché les produits de large consommation mais plutôt les dérivés du lait. En réponse à une autre question posée par le député Djamel Kigane du RND, le ministre a assuré que les mesures nécessaires seront prises en cas de dépassements signalés concernant les prix des produits laitiers interdits d’importation. S’agissant de la hausse des prix des légumineuses, M. Benmeradi a déclaré que celle-ci est due à l’augmentation des prix de ces produits sur le marché mondial, d’autant que leur production en Algérie est quasi inexistante. «Le marché local n’a connu aucune perturbation dans l’approvisionnement de ces produits ni dans la distribution», a précisé le ministre, relevant que le choix de l’Algérie de se diriger vers la céréaliculture à l’instar des lentilles «va contribuer à améliorer l’approvisionnement du marché». M. Benmeradi a ajouté que les services du contrôle extérieur veillent au strict respect des prix réglementés ou plafonnés, exclus de la libéralisation des prix en 2003. Concernant les prix des autres produits de consommation, ceux-ci restent soumis à la loi de l’offre et de la demande, mais conformément aux règles de la concurrence libre et loyale. L’entrée en vigueur de la loi de finances 2018, dans son volet relatif à l’augmentation des droits de douanes et de taxe intérieure de consommation (TIC) sur certains produits, a contribué à la hausse des prix des produits en question, a affirmé le ministre du Commerce, notant cependant que «ces hausses ne constituent aucunement un fardeau pour le consommateur vu qu’elles touchent les produits non essentiels ».

Aussi, le ministre, qui a fait savoir que 6 milliards de DA ont été dépensés durant les trois dernières années sur Fonds de compensation des frais de transport au Sud du pays, outre 12 milliards de DA entre 2011 et 2017 pour subventionner les prix du sucre et de l’huile, salue les efforts consentis par l’Etat pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et assurer la stabilité du marché.

S. G.