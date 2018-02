Contrebande : Des suspects arrÃªtÃ©s dans plusieurs wilayas

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 22 février, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et à In Guezzam /6e RM, 2 contrebandiers et saisi 1 pistolet automatique avec chargeur, 2 véhicules tout-terrain, 7 motocyclettes et 12 tonnes de denrées alimentaires», précise un communiqué du MDN. Un autre détachement «a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar, 13 orpailleurs et saisi 25 marteaux-piqueurs, 15 groupes électrogènes et 1 détecteur de métaux», ajoute le MDN. Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté 3 narcotrafiquants et saisi 49,6 kilogrammes de kif traité et 3.6290 comprimés psychotropes à Ouargla et à Ghardaïa (4e RM), et (30,5) kilogrammes de kif traité à Tlemcen (2e RM), tandis que des tentatives de contrebande de 9.327 litres de carburants ont été déjouées à Djanet, In Guezzam, Tébessa, El-Taref et Souk Ahras». D’autre part, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Médéa (1re RM) et Sidi Bel-Abbès (2e RM), deux individus en possession d’armes à feu et une quantité de munitions, alors que 22 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et Adrar». «Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 21 février à Ghardaïa, Biskra et El-Oued (4e RM), 6 contrebandiers, et saisi 7.440 boîtes de tabac et 1.823 unités de différentes boissons», tandis que d’autres détachements «ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), 3 contrebandiers, un camion, 2 véhicules tout-terrain, 12,315 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d’orpaillage». Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Blida (1re RM), Sidi Bel-Abbès (2e RM) et Sétif (5e RM), 6 individus en possession de 3 armes à feu, une quantité de munition et 3 paires de jumelles», alors que 53 immigrants clandestins de différentes nationalités «ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et Adrar». (APS)