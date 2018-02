Ã©cole supÃ©rieure des troupes spÃ©ciales de Biskra : Visite guidÃ©e pour la presse

Une visite guidée au profit des représentants des médias nationaux a été organisée, jeudi à l’École supérieure des troupes spéciales (ESTS) chahid Mostefa-Khoudja de Biskra, relevant de la 4e Région militaire (RM). Dans son allocution, le commandant de l’ESTS, le général major Abed Litim, a inscrit l’initiative dans le cadre de la stratégie de communication de l’Armée nationale populaire et vise à présenter les missions et la nature des formations assurées par cet établissement militaire. Les hôtes de l’ESTS ont visité les structures pédagogiques et sportives, ainsi que le musée de l’école. Ils ont également suivi un documentaire sur les entraînements des troupes spéciales, pour assurer leur préparation physique et mentale les habilitant à assumer leurs tâches avec compétences dans des environnements diverses. Les journalistes ont ainsi pu découvrir la préparation militaire des troupes spéciales à travers les structures simulant les différentes conditions qu’ils pourraient être appelés à affronter, comme vivre dans la nature et progresser sur des zones minées. Ils ont également suivi les phases de formation du parachutiste, les opérations d’intervention, l’utilisation des différentes armes et le lancement d’assauts contre des lignes ennemies. (APS)