FrontiÃ¨re algÃ©ro-malienne : DÃ©couverte dâ€™une cache dâ€™armes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d’une patrouille de reconnaissance menée près de la bande frontalière algéro-malienne, un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur Militaire d’Adrar/3e RM a découvert, ce matin du 23, une cache d’armes et de munitions contenant : 2 mitrailleuses lourdes de calibre 14,5 mm avec 2 bandes à munitions, 1 mitrailleuse de type RPK avec un chargeur de munitions, 1 lance-roquettes (RPG7), avec 7 charges propulsives, 1 fusil mitrailleur de type FM, avec 2 bandes de munitions, 2 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov avec chargeurs de munitions, 2 fusils à lunette, avec chargeurs de munitions», selon un communiqué du MDN.

La cache contient également «6 roquettes de calibre 106 mm, et 10 fusées, 18 obus, 27 charges propulsives et 5 fusées pour mortier 60 et 82 mm, 98 obus de calibre 73 mm, 24 grenades et 7 mèches, ainsi qu’une importante quantité de munitions s’élevant à 2.800 balles de différents calibres», ajoute le communiqué. (APS)