Ã©cole supÃ©rieure de guerre

Le Général de Corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a présidé jeudi la 11e session du Conseil d’orientation de l’École supérieure de guerre, réitérant, à cette occasion, «l’intérêt particulier» qu’il accorde à l’appareil de formation au sein de l’ANP.

À l’entame des travaux de cette réunion, qu’il a présidée conformément aux dispositions du décret présidentiel 05-364 du 26 septembre 2005, portant création de l’École supérieure de guerre, notamment son article 11, le Général de Corps d’Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé l’importance de cette rencontre qui coïncide avec la célébration du peuple algérien de la Journée du chahid, «un des événements historiques phare qui constituent, entre autres, la fierté de l’Algérie», rappelant, à cette occasion, «les efforts consentis pour le développement de l’appareil de formation au sein de l’ANP, notamment l’École supérieure de guerre, qui dispose désormais d’une grande expérience acquise après onze années scolaires riches en matière de résultats obtenus, de haut niveau atteint et de contenu de la formation de qualité dispensée». «Aujourd’hui, nous cueillons et récoltons, au niveau de l’appareil de formation, en général, et de l’École supérieure de guerre, en particulier, les fruits de ce que nous avons semé durant les dernières années, grâce au soutien constant que reçoit notre Armée de la part de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», a souligné le Général de Corps d’armée, ajoutant que «tous les diplômés et ceux qui sont passés par ce grand établissement de formation sont considérés, en fait, comme des investissements profitables dont notre Armée cueillera, avec l’aide d’Allah, les fruits dans les années à venir». Pour le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, il s’agit d’une «plate-forme qui regroupe des compétences», précisant que «la logique des choses veut que la compétence crée la compétence». «Ce qui me pousse à vous confirmer aujourd’hui l’importance, voire l’impératif, de mettre à profit au plus haut degré toutes les énergies et les capacités de la ressource humaine, car l’homme est le moteur essentiel du développement, et nul doute que le processus de prise en charge de l’aspect qualitatif que nous avons emprunté ces quelques dernières années et l’un des secrets de réussite de l’ANP à parcourir toutes ces étapes considérables et de qualité», a-t-il ajouté. Le Général de Corps d’Armée a réitéré aussi «l’intérêt particulier» qu’il accorde à l’appareil de formation au sein de l’ANP, soulignant que «le message de cet appareil n’est pas exclusif aux aspects de qualification, d’inculcation de savoir-faire, de connaissances, de sciences militaires pluridisciplinaires technologiques et techniques, mais il vise également à forger des hommes engagés vis-à-vis de leur pays et leur armée, des hommes capables de s’adapter à l’essence des missions qui leur sont confiées, et conscients de l’importance de leur référentiel historique et de son importance dans le renforcement de leur sens du devoir».



Développer la formation



«Nous avons œuvré à ancrer un principe important, qui consiste en l’urgence de chercher en continu la parfaite harmonisation et complémentarité entre l’établissement d’enseignement et de formation, et le champ professionnel et le terrain. Nous voudrons que l’École supérieure de guerre soit pionnière dans l’application de cet important principe professionnel et d’enseignement, car le développement des compétences des éléments et l’élévation de leurs capacités est une voie constante dans leur parcours professionnel, à commencer par l’enseignement de base jusqu’aux niveaux les plus élevés d’enseignement et de formation», a affirmé le Général de Corps d’armée, soulignant que «c’est une opération globale et continue».

En outre, il a fait observer que c’est dans le but de poursuivre le parcours de la réalisation de ces objectifs d’enseignement et de formation d’une «vitalité extrême», qui sont déterminés et tracés avec précision et clairvoyance depuis la création de cette École en 2005, que s’inscrivent aujourd’hui les travaux de la réunion du Conseil d’orientation de l’École supérieure de guerre. «Il est certain que le développement constant que connaît désormais l’École supérieure de guerre, dans tous les domaines, grâce aux recommandations et instructions idoines, ainsi qu’aux orientations judicieuses que le Conseil d’orientation veille à dispenser chaque année, et grâce au souci accru et continu dont fait preuve le commandement de cette École, a fait que cette prestigieuse structure de formation devienne un symbole hautement significatif du degré de progrès qu’a atteint l’appareil de formation de l’ANP». En ce sens, pour le Général de Corps d’armée, cette école est «un réservoir fertile d’où nous puisons les cadres supérieurs qui seront à leur tour une des sources importantes pour élever les capacités de combat et opérationnelles des grandes unités, et leur permettre d’être au diapason de l’évolution que connaît le monde aujourd’hui, ce qui contribuera, irréfutablement, à avoir une incidence positive sur le cours du développement général de l’ANP», estimant que «c’est là, l’objectif ultime escompté, comme tout le monde le sait». Par la suite, le Général de Corps d’Armée a suivi un exposé global donné par le Commandant de l’École sur ce qui a été réalisé depuis la dernière session du Conseil d’orientation de l’École supérieure de guerre, et sur ce qui est planifié pour l’année prochaine, avant de procéder à l’inspection de quelques structures administratives et pédagogiques, où il a suivi un exercice de commandement et d’état-major exécuté par les officiers stagiaires à l’aide du simulateur de Wargame, lequel est un outil technologique et pédagogique moderne, permettant une simulation du champs de bataille afin que le stagiaire puisse vivre l’environnement des guerres contemporaines.

Le Général de Corps d’Armée a mis l’accent sur la nécessité d’exécuter ce genre d’exercices qui constituent, a-t-il affirmé, «une opportunité pour les officiers participants pour développer et améliorer leurs expériences et leurs actions pratiques dans les différentes fonctions et missions». (APS)