Mme Nouria Benghebrit adresse un message aux Ã©lÃ¨ves : Â« Garantir le droit constitutionnel Ã  lâ€™enseignement Â»

En effet, sa première responsable est déterminée à sauver le trimestre et tient à rassurer les élèves et leurs parents que tout sera mis en œuvre pour surmonter la crise. «J’aimerais dire à mes élèves que toutes les mesures sont prises pour garantir leur droit constitutionnel à l’enseignement, en ayant à cœur le principe d’équité et d’égalité des chances. Nous veillerons à ce qu’il soit effectif, de sorte qu’aucun ne soit lésé. Notre raison d’être c’est vous, nous vous protègerons», c’est en effet fondue Mme Nouria Benghebrit dans un message qu’elle a adressé aux lycéens et leurs parents ainsi qu’aux fonctionnaires du secteur.

Posté sur son compte facebook, l’appel de la ministre de l’Education nationale, lancé à un moment «charnière» de l’année scolaire, se veut avant tout une marque de soutien en direction des élèves qui ne peuvent payer le prix d’une «surenchère» syndicale qui fait «fi» des lois de la République.

Il sonne également comme un signal fort de sa part sur sa détermination à aller jusqu’au bout de ses principes et, surtout, à ne pas céder aux exigences des organisations syndicales, le Cnapeste, en premier, à l’origine, pour rappel, de la grève illimitée.

«A mes élèves, je voudrais dire que je suis très sensible à la situation stressante que vous subissez. J’ai conscience que vous êtes doublement pénalisés : non seulement vous n’avez pas eu cours pendant un certain temps, mais vous accumulez les retards alors que vos camarades qui ont les moyens suivent des cours particuliers. Rassurez-vous, votre inquiétude est entendue. A vous de travailler, d’être assidus. A nous de vous garantir l’encadrement nécessaire et de vous assurer que nous tiendrons compte de la complexité de la situation qui vous a été imposée», a-t-elle préconisé non sans prendre le soin de rappeler les «efforts» consentis par son département pour désamorcer la crise et éviter aux lycéens de vivre une «telle» situation.

Mme Benghebrit assure à ce propos avoir organisé une série de rencontres «marathoniennes» ayant duré souvent jusqu’à des heures «tardives» avec les syndicats, dont le Cnapeste.

«Avec ce dernier, il y a eu des rencontres tenues dans le cadre de réunions bilatérales et groupées. Jusqu’à la veille du déclenchement de la grève illimitée, j’ai personnellement rencontré son coordonnateur avec d’autres membres du bureau national afin de les dissuader de recourir à cette action extrême, en vain. Maintenant, il y a les lois de la République et il y a l’obligation dont nous sommes investis de garantir une scolarité apaisée à nos élèves», a-t-elle expliqué avant de saluer les parents d’élèves à travers notamment la fédération nationale (FNAPE) et l’association nationale et (ANPE) pour leur «sens de la responsabilité», «l’accompagnement» des élèves et le travail de «sensibilisation» qu’ils ont mené auprès des enseignants. «Je souhaite les rassurer que malgré le danger que font peser les grèves, longues et à répétition, sur l’école publique gratuite, nous saurons tout mettre en œuvre pour garantir la continuité des apprentissages et défendre les intérêts de nos enfants.»

La ministre de l’Education nationale n’a pas oublié dans sa missive les fonctionnaires de son secteur et soutenu à ce sujet que son département ministériel consent des efforts pour «résoudre» leurs problèmes socioprofessionnels, «améliorer» leurs conditions de travail et «développer» leurs compétences professionnelles, étape indispensable, selon elle, pour aller vers une école de «qualité».

«Ce que la situation actuelle nous apprend, c’est l’urgence de cibler dans la formation continue mais également dans la formation initiale des ENS, les dimensions relatives à l’éthique et à la morale, liée au métier d’enseignant et ce, dans ses rapports avec les élèves qui sont des enfants en situation d’apprentissage et des mineurs et dans son rapport à la réglementation et au droit auquel tout fonctionnaire doit se conformer», a-t-elle conclu.

S. A. M.