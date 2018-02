Le Ministre du Tourisme et de lâ€™artisanat inaugure la 9e Ã©dition de SIAHA : Promouvoir la destination AlgÃ©rie

Lors d’une rencontre avec la presse, tenue en marge d’une visite de travail effectuée, avant-hier, dans la wilaya d’Oran, M. Mermouri a indiqué que la capacité d’accueil en matière d’hôtellerie à Oran, estimée actuellement à 15.000 lits, devra passer à près de 26.000 l’année prochaine et à 50.000 d’ici cinq ans. Il a ajouté, à ce propos, que les projets lancés dans le secteur, et qui seront réceptionnés dans les deux années à venir, vont générer près de 10.000 postes d’emploi. «Oran est une ville touristique par excellence, eu égard à ses grandes potentialités dans le domaine, d’une part, et aux grandes efforts engagés sur le terrain pour le développement du secteur, d’autre part. La qualité des infrastructures réalisées dans la wilaya reflète le statut et l’importance d’une wilaya comme Oran et la dynamique qu’elle connaît», a assuré le ministre. À l’échelle nationale, sur les 760 projets touristiques lancés, 150 à 200 devront être réceptionnés d’ici 2018, révèle M. Mermouri, qui fait savoir, par ailleurs, que la croissance dans le domaine de l’investissement dans le secteur a atteint le taux de 7%, ce qui offre à l’Algérie une position correcte, selon le premier responsable du secteur. Ce dernier a beaucoup insisté sur le respect des normes nationales et internationales dans la réalisation des infrastructures hôtelières et touristiques dans notre pays, et a exhorté les hôteliers à assurer un service reflétant la culture algérienne, que ce soit en matière d’architecture, gastronomie et le décor notamment l’artisanat national. Le ministre s’est félicité de l’avancée de la production nationale en matière des équipements hôteliers et touristiques, également du développement des offres de services proposées par les agences de voyages nationales. À ce propos, le responsable a invité les agences à organiser aussi des voyages à l’intérieur du pays, de manière à encourager et à promouvoir le tourisme interne, et surtout œuvrer pour la promotion de la destination algérienne à travers le monde. Justement, en marge de l’inauguration de la 9e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports et de l’équipement hôteliers (SIAHA), M. Hassan Mermouri a fait savoir que l’Algérie veut faciliter l’octroi de visas aux touristes chinois désirant visiter notre pays.



Cibler de nouveaux marchés



Une convention dans ce sens sera prochainement signée entre les deux pays, a-t-il annoncé, avant de préciser que son département envisage de cibler d’autres marchés touristiques potentiels, à travers des mesures similaires, notamment en direction des pays avec lesquels l’Algérie entretient des relations de coopération dans plusieurs secteurs. Au début de sa visite de travail, le ministre a assisté à l’ouverture d’une journée d’étude sur le thème «Promotion du secteur du tourisme à Oran : réalité et perspectives», organisée par l’Assemblée populaire de wilaya d’Oran. À cette occasion, il a affirmé que son département s’attelle à promouvoir sur les marchés internationaux la destination Algérie comme produit touristique d’excellence. À ce propos, il a fait savoir que l’Algérie a recensé, durant l’année écoulée, quelque 133 millions d’estivants en Algérie. Évoquant la situation du secteur dans la wilaya d’Oran, il a souligné que cette dernière dispose de neuf Zones d’expansion touristique (ZET), totalisant une surface de 1.727 ha destinés à abriter des projets d’investissement touristique. Plus de 200 exposants participent à ce Salon organisé par l’agence «Astra Communication», du 22 au 25 février, au Centre des conventions le Méridien. L’édition de cette année a été marquée par une forte participation étrangère. En effet, plusieurs tour-opérateurs internationaux participent à l’évènement pour vendre les produits touristiques de leur pays au marché algérien. Parmi eux, la Turquie, la Thaïlande, la Tunisie, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Maroc et l’Espagne. Pour les organisateurs, «ce Salon international permet aux professionnels du secteur de se faire connaître, promouvoir leurs produits auprès d’autres professionnels de tous secteurs confondus, mais aussi auprès du grand public».

Amel Saher