Le ministre des Travaux Publics et des Transports Ã  Mascara : Livrer les projets dans les dÃ©lais

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a effectué, hier, une visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Mascara, afin de s’enquérir sur l’état d’avancement des projets en voie d’achèvement relevant de son département ministériel.

Un exposé général lié à son secteur a été présenté à l’hôte de la cité de l’Émir et à la délégation qui l’accompagnait. Ensuite, ils se sont rendus, en début de matinée, au niveau du site du projet de réalisation d’une double pénétrante électrique reliant oued Tlélat à Tlemcen, en passant par Zahana et El-Gaâda, sur le territoire de la wilaya de Mascara, sur un tronçon de 11 km. M. Zaâlane Abdelghani a visité ensuite, au second point dans la commune d’Oggaz, le projet de réalisation des installations et équipements d’exploitation de l’autoroute Est-Ouest, dans son lot Ouest.

Dans ce contexte, on apprendra que les stations de péage situées sur le tronçon Ouest de l’autoroute Est-Ouest seront réceptionnées fin octobre prochain.

Les responsables de la direction régionale de l’Agence nationale des autoroutes d’Oran ont indiqué au ministre que le taux d’avancement des travaux a atteint 61% au niveau des 15 stations et du siège de la direction d’exploitation régionale de ces stations, et devront être achevés fin octobre prochain, suivant un calendrier en cours d’exécution par une société étrangère chargée du projet.

Le ministre n’a pas manqué de rappeler la nécessité et l’exigence du respect des délais d’achèvement des travaux impartis, quitte à doubler les moyens de réalisation de l’entreprise en charge et de renforcer les chantiers en moyens humains et matériels, pour éviter tout retard afin de réceptionner le projet dans les délais impartis.

À Sig, le ministre des Travaux publics et des Transports a inspecté le projet de la voie d’accès reliant la ville de Mascara à l’autoroute Est-Ouest, sur 43 kilomètres, en indiquant que la livraison de la première tranche se fera vers la fin du mois d’août de l’année en cours.

Il a par ailleurs indiqué que cet élan de développement local constitue l’exécution du programme présidentiel. Un projet qui aura un impact social, économique et de désenclavement, la région de Béni Chougrane constituant un agropole par excellence, en insistant sur la nécessité de relever la cadence de réalisation et de livrer le projet dans les délais impartis — pour une meilleure exploitation optimale de l’ouvrage autoroutier, dont une rallonge financière de réévaluation du coût pour la prise en charge des travaux supplémentaires du projet de l’accès entre Mascara et l’autoroute Est-Ouest a été accordée, un projet structurant rendant un grand service à la région et aux wilayas limitrophes pour leur développement économique et commercial, ainsi que les déplacements des usagers sur l’axe autoroutier — le ministre a ordonné aux responsables et chefs des entreprises de réalisation de livrer cet tronçon, au plus tard le 5 juillet de l’année en cours.



Les tarifs du péage devront tenir compte des capacités financières des usagers



C’est au tour du secteur des Transports d’être passé en revue dans la wilaya de Mascara, précisément dans ville thermale de Bouhanifia, qui a vu la présentation d’une nouvelle gare routière de type B, qui sera réceptionnée en mars prochain, érigée sur une superficie de 13.000 m2 pour un montant de marché modifié par avenant de 37.6512.617.7 DA, où le taux d’avancement est estimé à 99%. Une autre gare routière de type A sera réalisée au chef-lieu de la wilaya de Mascara.

Dans la commune de Tighennif, le ministre et la délégation qui l’accompagne ont inspecté le projet de travaux de renforcement et d’élargissement de la RN 91 sur 25 km, du pk 5+000 au 9+000, un évitement d’un coût de réalisation estimé a 177.311.511.00 DA, où le taux physique est de 60%. Devant les explications du directeur des travaux publics, le ministre a ordonné à l’entreprise de livrer ce projet à la fin mars de l’année en cours. Dans un point de presse animé, en marge de sa visite à Mascara, le ministre s’est montré optimiste et n’a pas caché sa satisfaction de la qualité des projets dont a bénéficié la wilaya en en dévoilant les grandes lignes. La wilaya est un pôle agricole par excellence, elle sera dotée d’un réseau routier moderne, y compris les chemin communaux et ruraux. Elle a bénéficié d’une enveloppe importante concernant le phénomène de glissement, dont les études sont achevées sur la RN17 et la RN6.

Concernant la pénétrante de Sig, le ministre dit que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, telles que le règlement de l’approvisionnement et le paiement concernant les dettes des entreprises chargées de la réalisation, en vue de sa livraison au mois de juillet prochain, a-t-il précisé.À une question de savoir si l’État a déjà fixé les tarifs du péage autoroutier, le ministre a indiqué que «le montant du paiement est actuellement en phase d’étude, où nous avons pris en considération les conditions et les capacités financières des citoyens et des usagers de l’autoroute Est-Ouest».

Au sujet de cette voie de communication si importante, le ministre a longuement insisté, à l’issue de sa visite, sur les délais de réalisation, pour ne pas pénaliser les nombreux usagers qui empruntent cet axe névralgique.

A. Ghomchi